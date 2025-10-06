قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في يوم النصر.. السفير علاء يوسف يهنئ العنانى بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو
باكتساح.. العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
دوري أبطال إفريقيا.. موعد ذهاب وإياب بيراميدز وبطل إثيوبيا بدور الـ 32
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
مجلس الأهلي يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الجديدة
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
ملامح ما بعد حماس.. اللواء سمير فرج: حكومة تكنوقراط وتدريبات أمنية لفلسطينيين بمصر ولجنة دولية تشرف على إعمار غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات الإثنين 6 أكتوبر 2025
المجلس الرئاسي اليمني: انتصار أكتوبر غير مسار التاريخ وعزز مكانة مصر
متحدث الحكومة: الدولة المصرية ملتزمة بسداد كل التزاماتها الخارجية
محمد العدل: مش هنتخب حسام غالي عشان سيَّح للأهلي على الهواء
تصل إلى 378 جنيهًا.. 6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
عبد العزيز جمال

يلاحظ البعض خصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، إذ  يتم خصم مبالغ متفاوتة من الرصيد عقب عملية الشحن مباشرة، وهو ما أثار استغراب الكثيرين، خصوصًا لدى بعض الوحدات السكنية المغلقة التي لا يسكنها أحد، وفي هذا التقرير نرصد لكم أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.

خصم الأقساط الشهرية للعدادات

أولى حالات الخصم تتعلق بنظام التقسيط، حيث يفضل بعض المواطنين تركيب العداد مسبق الدفع بالتقسيط على 24 شهرًا، أو عند استبدال العدادات القديمة الميكانيكية بعدادات مسبوقة الدفع، في هذه الحالة يتم خصم القسط الشهري مباشرة من الرصيد مع بداية كل شهر.

خصم المتأخرات وجدولة السداد

ثاني أشكال الخصم يأتي عندما يكون على المشترك متأخرات مالية، فيلجأ لشركة الكهرباء لجدولة سدادها على أقساط شهرية تتناسب مع متوسط الاستهلاك، ومع بداية كل شهر يتم خصم قيمة القسط المتفق عليه مباشرة من الرصيد.

فرق الشرائح وخصوماتها

الحالة الثالثة والأكثر إرباكًا للمستهلكين ترتبط بفرق الشرائح، فمع تجاوز الاستهلاك 100 كيلو وات شهريًا والدخول في الشريحة الثالثة، يخصم من المواطن 22 جنيهًا كفروق أسعار، حيث يتم احتساب الكيلو وات الواحد بـ95 قرشًا بدلًا من الأسعار المخفضة في الشرائح الأولى.

وللتوضيح، إذا استهلك المواطن 50 كيلو وات تُحسب بقيمة 34 جنيهًا مضافًا إليها جنيه مصروفات خدمة ليصبح الإجمالي 35 جنيهًا، أما عند استهلاك 100 كيلو وات فتكون التكلفة 73 جنيهًا، لكن بمجرد الدخول إلى الشريحة الثالثة (ابتداءً من 101 كيلو وات) تصبح التكلفة 95 جنيهًا، فيُخصم فرق قدره 22 جنيهًا.

ويزداد الخصم تدريجيًا مع الاستهلاك الأكبر، فعند تجاوز 650 كيلو وات مثلًا، يتم خصم ما يصل إلى 378 جنيهًا كفروق شرائح وفق آلية الحساب الجديدة.

خصم تلقائي للمنازل المغلقة

الحالة الرابعة تخص الوحدات المغلقة، حيث يخصم العداد مسبق الدفع مبلغًا ثابتًا يبلغ 9 جنيهات شهريًا، حتى في حالة عدم وجود استهلاك، وهو ما يعرف باسم "المقروء بصفر".

رسوم خدمة العملاء الشهرية

أما الحالة الخامسة فهي مرتبطة برسوم خدمة العملاء التي يتم خصمها نهاية كل شهر حسب شريحة الاستهلاك، وتتدرج كما يلي:

  • جنيه واحد من 0 حتى 50 كيلو وات.
  • جنيهين من 51 حتى 100 كيلو وات.
  • 6 جنيهات من 0 حتى 200 كيلو وات.
  • 11 جنيهًا من 201 حتى 350 كيلو وات.
  • 15 جنيهًا من 351 حتى 650 كيلو وات.
  • 25 جنيهًا من 651 حتى 1000 كيلو وات.
  • 40 جنيهًا إذا زاد الاستهلاك عن 1000 كيلو وات.

الرسوم والدمغات المقررة

الحالة السادسة تتعلق بالرسوم الإضافية والدمغات القانونية المفروضة على المشتركين، حيث تخصم هذه المبالغ شهريًا بشكل تلقائي من الرصيد بعد الشحن، وهي رسوم معلنة رسميًا ضمن بنود الاشتراك.

تلك الحالات تفسر أسباب الخصومات التي يفاجأ بها المواطنون عند شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، لتبقى عملية ترشيد الاستهلاك والمتابعة المستمرة هي السبيل الأوضح لتجنب ارتفاع الخصومات الشهرية.

ما هي أسعار شرائح الكهرباء؟

وفقًا لما أعلنه الجهاز، فإن أسعار شرائح الكهرباء ثابتة كما هي تشمل تقسيمات محددة للاستهلاك المنزلي والتجاري، بهدف ضمان عدالة التوزيع والدعم التدريجي للمستهلكين.

أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلو واط): 68 قرشًا

الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلو واط): 78 قرشًا

الشريحة الثالثة (من 0 إلى 200 كيلو واط): 95 قرشًا

الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلو واط): 155 قرشًا

الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلو واط): 195 قرشًا

الشريحة السادسة (من 0 إلى 1000 كيلو واط - بدون دعم): 210 قروش

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلو واط): 223 قرشًا.

عدادات الكهرباء خصم الرصيد من عدادات الكهرباء رسوم خدمة العملاء الشهرية أسعار شرائح الكهرباء أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

قرار جمهوري بترقية عدد من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية

قرار جمهوري بترقية عدد من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية

فرص العمل المتاحة

720 فرصة عمل بسلسلة محلات تجارية شهيرة

حالة الطقس غدا .. بيان مهم من الأرصاد وتحذير من أمطار ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا.. بيان مهم من الأرصاد وتحذير من أمطار ونشاط للرياح

بالصور

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب تستدعي الانتباه الفوري

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب
5 علامات تحذيرية لأمراض القلب
5 علامات تحذيرية لأمراض القلب

سوزوكي اليابانية تطلق سيارة المدن XBee الجديدة في الأسواق

XBee
XBee
XBee

سر نكهة الكريمة الغنية.. طريقة عمل شوربة البطاطس والمشروم

طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم
طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم
طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم

زيكر 001 المحدثة.. سيارة صينية خارقة تشحن في 7 دقائق فقط

 Zeekr 001
 Zeekr 001
 Zeekr 001

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

