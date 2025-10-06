قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
التامين الصحي الشامل: إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية
كجوك والخطيب: نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35٪ دون أى أعباء إضافية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين
تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين
ياسمين القصاص

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تسود أجواء حارة نهارا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، بالإضافة إلى جنوب سيناء وشمال الصعيد.

 كما تكون الأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، في حين تشهد مناطق جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار.

أما خلال الليل، فتتحسن الأجواء لتصبح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، مما يوفر بعض الراحة من حرارة النهار، خاصة في المناطق الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة

تشير خرائط الطقس إلى تكون شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر على مناطق شمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. 

وتؤثر هذه الشبورة بشكل خاص على الطرق الزراعية والسريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما يستوجب الحذر أثناء القيادة.

كما تتوقع الهيئة فرصا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة طوال اليوم.

 ويصاحب ذلك نشاط في حركة الرياح، خاصة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب محدود في بعض المناطق.

حالة البحار

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.5 متر، مع رياح شمالية غربية. بينما يكون البحر الأحمر معتدلا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية أيضا.

أما حالة خليج السويس، فتشهد اضطرابا نسبيا، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار، وتكون الرياح السائدة شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم  

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة: العظمى 30 – الصغرى 22

6 أكتوبر: 31 – 20

بنها: 30 – 20

دمنهور: 29 – 20

وادي النطرون: 30 – 21

كفر الشيخ: 28 – 20

المنصورة: 29 – 21

الزقازيق: 30 – 22

شبين الكوم: 29 – 20

طنطا: 30 – 20

دمياط: 28 – 22

بورسعيد: 29 – 23

الإسماعيلية: 31 – 21

السويس: 30 – 22

العريش: 30 – 19

رفح: 29 – 19

رأس سدر: 32 – 20

نخل: 30 – 16

كاترين: 27 – 13

الطور: 31 – 23

طابا: 30 – 22

شرم الشيخ: 34 – 25

الإسكندرية: 28 – 20

العلمين: 28 – 20

مطروح: 27 – 21

السلوم: 28 – 21

سيوة: 32 – 20

رأس غارب: 34 – 25

الغردقة: 34 – 24

سفاجا: 34 – 25

مرسى علم: 34 – 25

شلاتين: 35 – 23

حلايب: 32 – 25

أبورماد: 34 – 23

رأس حدربة: 32 – 24

الفيوم: 32 – 20

بني سويف: 32 – 19

المنيا: 32 – 19

أسيوط: 32 – 20

سوهاج: 33 – 21

قنا: 35 – 22

الأقصر: 35 – 23

أسوان: 36 – 23

الوادي الجديد: 35 – 21

أبوسمبل: 36 – 23

الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية ظاهرة جوية تحذيرات الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

الخطيب

أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي

منتخب الشباب

خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ويتكوف وكوشنر

مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

سيد عبدالحفيظ

سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

محمد رمضان

ادخلوها آمنين.. محمد رمضان يحيي الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

ضياء الميرغني يكشف لأول مرة أسرارا عن طفولته ودخوله عالم الفن | خاص

سلوى عثمان

الممر والسادات والرصاصة.. سلوي عثمان: تقديم أعمال عن حرب أكتوبر مهم للأجيال القادمة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

ولاية أمريكية تقرر فجأة إلغاء رخص قيادة سائقي الشاحنات لغير المواطنين

تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية
تكساس الأمريكية

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

تويوتا
تويوتا
تويوتا

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها
بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد