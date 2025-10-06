ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025 في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تسود أجواء حارة نهارا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، بالإضافة إلى جنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما تكون الأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، في حين تشهد مناطق جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار.

أما خلال الليل، فتتحسن الأجواء لتصبح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، مما يوفر بعض الراحة من حرارة النهار، خاصة في المناطق الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة

تشير خرائط الطقس إلى تكون شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر على مناطق شمال البلاد، وتمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتؤثر هذه الشبورة بشكل خاص على الطرق الزراعية والسريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما يستوجب الحذر أثناء القيادة.

كما تتوقع الهيئة فرصا لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة طوال اليوم.

ويصاحب ذلك نشاط في حركة الرياح، خاصة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى اضطراب محدود في بعض المناطق.

حالة البحار

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.5 متر، مع رياح شمالية غربية. بينما يكون البحر الأحمر معتدلا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية أيضا.

أما حالة خليج السويس، فتشهد اضطرابا نسبيا، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار، وتكون الرياح السائدة شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة: العظمى 30 – الصغرى 22

6 أكتوبر: 31 – 20

بنها: 30 – 20

دمنهور: 29 – 20

وادي النطرون: 30 – 21

كفر الشيخ: 28 – 20

المنصورة: 29 – 21

الزقازيق: 30 – 22

شبين الكوم: 29 – 20

طنطا: 30 – 20

دمياط: 28 – 22

بورسعيد: 29 – 23

الإسماعيلية: 31 – 21

السويس: 30 – 22

العريش: 30 – 19

رفح: 29 – 19

رأس سدر: 32 – 20

نخل: 30 – 16

كاترين: 27 – 13

الطور: 31 – 23

طابا: 30 – 22

شرم الشيخ: 34 – 25

الإسكندرية: 28 – 20

العلمين: 28 – 20

مطروح: 27 – 21

السلوم: 28 – 21

سيوة: 32 – 20

رأس غارب: 34 – 25

الغردقة: 34 – 24

سفاجا: 34 – 25

مرسى علم: 34 – 25

شلاتين: 35 – 23

حلايب: 32 – 25

أبورماد: 34 – 23

رأس حدربة: 32 – 24

الفيوم: 32 – 20

بني سويف: 32 – 19

المنيا: 32 – 19

أسيوط: 32 – 20

سوهاج: 33 – 21

قنا: 35 – 22

الأقصر: 35 – 23

أسوان: 36 – 23

الوادي الجديد: 35 – 21

أبوسمبل: 36 – 23