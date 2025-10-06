خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام

أكدت الدكتورة ولاء محمد، أستاذ التاريخ والمحاضر الدولي، أن الجيش المصري يُعد أقدم جيش نظامي عرفته البشرية، مشيرة إلى أن جذوره تعود إلى أكثر من 7 آلاف عام، منذ عهد الملك نعرمر، مؤسس الأسرة الأولى.

وأوضحت، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامية سارة مجدي، أن نعرمر أسس أول حكومة مركزية، وأنشأ جيشًا منظمًا وعاصمة موحدة للدولة المصرية في مدينة "منف".

وأضافت أن الجيش المصري القديم تميز بالتنظيم والانضباط، حيث كان يضم تشكيلات عسكرية متقدمة تشمل الميمنة والميسرة والقلب، إلى جانب جهاز استخبارات عسكري يُعد من أوائل أجهزة الاستطلاع والتجسس في التاريخ.

وأشارت إلى أن الحضارة المصرية القديمة قدمت للعالم خبرات متقدمة في العلوم العسكرية، وصناعة الأسلحة والسفن، لافتة إلى أن هذه الخبرات ما زالت تُدرس في الأكاديميات العسكرية الغربية حتى اليوم.