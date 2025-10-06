صائد الطائرات تنبأ بحرب أكتوبر وسلم أسرته وثائق مهمة قبل استشهاده.. فيديو

كشفت نهلة أحمد حسن، ابنة الشهيد المقدم أحمد حسن، أحد أبرز أبطال الدفاع الجوي في حرب أكتوبر المجيدة، أن والدها كان يشعر بقرب اندلاع الحرب رغم عدم إعلانها رسميًا، وهو ما دفعه لاتخاذ خطوات احترازية مع أسرته.

وأضافت، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن والدها سلّم والدتها شيكًا وأوراقًا رسمية قائلاً لها: "هذا للمعاش إذا تأخر، وهذا رقم الجثمان حتى لا يضيع". وهو ما فهمته والدتها لاحقًا بعد استشهاده، مشيرة إلى أن هذا التصرف يعكس وعيه الشديد واستعداده للتضحية.

وأوضحت أن الشهيد أحمد حسن كان قائد كتيبة صواريخ "سام 6" التابعة للدفاع الجوي، ولُقّب بـ"صائد الطائرات" لدوره البارز في التصدي للطيران المعادي خلال الحرب، مؤكدة أن التاريخ المصري زاخر بأبطال حقيقيين يستحقون التكريم والاحتفاء على مر الأجيال.