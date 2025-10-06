الرئيس السيسي: ملحمة أكتوبر علمتنا أن النصر لا يمنح بل ينتزع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه "في هذا اليوم المجيد نقف وقفة عزة وفخر نحيي فيها ذكري يوم خالد في تاريخ ووجدان هذه الأمة.. يوم السادس من أكتوبر عام 1973".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة: "ذلك اليوم الذي أضاف لمصر والعرب جميعا فخرا ومجدا.. إنه يوم الانتصار العظيم ويوم العبور.. يوم وقف فيه العالم احتراما وإجلالا لعظمة وإرادة المصريين ووحدة القرار العربى".

وأوضح الرئيس السيسي: أتوجه بتحية خالصة لروح القائد العظيم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام صاحب القرار الجريء والرؤية الثاقبة، وأن ملحمة أكتوبر علمتنا أن النصر لا يمنح بل ينتزع.