قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة محمد صلاح وعلم فلسطين
موعد مباراة الأهلي و كهرباء الاسماعيلية في الدوري والقنوات الناقلة
ترامب: على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فورا
منتخب مصر يطير إلى الدار البيضاء فى طائرة خاصة لمواجهة جيبوتى
أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ..مطار ميونيخ يعلق الرحلات الجوية
وزير الزراعة: توريد القمح بـ2350 جنيهًا للأردب هذا الموسم
مصر تفوز بالانتخابات.. مشاركة مشرفة للطيران في عمومية الإيكاو بمونتريال
مصدر مصري: جارٍ الإعداد لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين
غزة تحتفل بموافقة حماس على خطة ترامب.. والغارات الإسرائيلية مستمرة
برلماني: انتصار أكتوبر ملحمة خالدة وتجسيد لتضحيات القوات المسلحة
‏انتهاء خلاف شقيق الفنان عماد زيادة وشركة أجنبية في قضية شيكات بنكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«الله أكبر..كلمة السر» اللواء أبو النجا يكشف نبع قوة الجيش المصري في حرب أكتوبر

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف اللواء نبيل أبو النجا، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، عن سر من أسرار التفوق العسكري والروحي للجيش المصري، مؤكداً أن الإيمان، والانتماء، والاستعداد الدائم كانت الركائز الأساسية للعبور والنصر.

سلاحنا ليس فقط ماديًا.. بل روحيًا

أكد اللواء نبيل أبو النجا  خلال استضافته في برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، على قناة صدى البلد على أن مصر كانت وما زالت في رباط دائم مع عدوها الصهيوني، مشيرًا إلى أن "السلاح الحقيقي للجيش المصري لم يكن فقط في العتاد، بل في القوة الإيمانية التي جسدتها صيحة (الله أكبر)"، التي دوّت في سماء المعركة وكانت كلمة السر وراء النصر العظيم في 6 أكتوبر.

وقال  اللواء نبيل أبو النجا: لا يجب أن يقلق الشعب المصري، نحن نمتلك سلاحنا الروحي والمادي، ومهما بلغت الترسانات النووية والأمريكية وسيبقى سلاحنا الأقوى هو إيماننا بربنا"

لا رجولة في قتل المدنيين

وشدد أبو النجا على أن الفروسية في ميدان القتال لا تقتضي أبداً الاعتداء على النساء أو الأطفال أو المدنيين العُزل، مستشهداً بمبادئ الإسلام في الحرب.

وأضاف:"ما نراه اليوم من اعتداءات على المدنيين لا يمت للفروسية بصلة... الكتاب والسنة وضعوا أسس القتال النظيف، ونحن تعلمنا منها أن القتال شرف وليس انتقام".

مصر أم الدنيا.. والدفاع عنها واجب مقدس

وأشار اللواء نبيل أبو النجا إلى أن روح الانتماء وحب الوطن متأصلة في وجدان المصريين، وأن الدفاع عن مصر واجب لا يُفرّط فيه أحد.

وقال:"الشعب المصري عنده وعي، عنده تاريخ، الدفاع عن مصر مش رفاهية، ده واجب مقدس، والاستعداد واليقظة هما السلاح الحقيقي في مواجهة أي تهديد مهما كان".

اللواء نبيل أبو النجا أبطال حرب أكتوبر 1973 الجيش المصري حقائق وأسرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإسكان

لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

الإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الأسد
برج الأسد
برج الأسد

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحى

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

فيديو

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد