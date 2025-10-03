«الله أكبر..كلمة السر» اللواء أبو النجا يكشف نبع قوة الجيش المصري في حرب أكتوبر

كشف اللواء نبيل أبو النجا، أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، عن سر من أسرار التفوق العسكري والروحي للجيش المصري، مؤكداً أن الإيمان، والانتماء، والاستعداد الدائم كانت الركائز الأساسية للعبور والنصر.

سلاحنا ليس فقط ماديًا.. بل روحيًا

أكد اللواء نبيل أبو النجا خلال استضافته في برنامج "حقائق وأسرار" مع الإعلامي مصطفى بكري، على قناة صدى البلد على أن مصر كانت وما زالت في رباط دائم مع عدوها الصهيوني، مشيرًا إلى أن "السلاح الحقيقي للجيش المصري لم يكن فقط في العتاد، بل في القوة الإيمانية التي جسدتها صيحة (الله أكبر)"، التي دوّت في سماء المعركة وكانت كلمة السر وراء النصر العظيم في 6 أكتوبر.

وقال اللواء نبيل أبو النجا: لا يجب أن يقلق الشعب المصري، نحن نمتلك سلاحنا الروحي والمادي، ومهما بلغت الترسانات النووية والأمريكية وسيبقى سلاحنا الأقوى هو إيماننا بربنا"

لا رجولة في قتل المدنيين

وشدد أبو النجا على أن الفروسية في ميدان القتال لا تقتضي أبداً الاعتداء على النساء أو الأطفال أو المدنيين العُزل، مستشهداً بمبادئ الإسلام في الحرب.

وأضاف:"ما نراه اليوم من اعتداءات على المدنيين لا يمت للفروسية بصلة... الكتاب والسنة وضعوا أسس القتال النظيف، ونحن تعلمنا منها أن القتال شرف وليس انتقام".

مصر أم الدنيا.. والدفاع عنها واجب مقدس

وأشار اللواء نبيل أبو النجا إلى أن روح الانتماء وحب الوطن متأصلة في وجدان المصريين، وأن الدفاع عن مصر واجب لا يُفرّط فيه أحد.

وقال:"الشعب المصري عنده وعي، عنده تاريخ، الدفاع عن مصر مش رفاهية، ده واجب مقدس، والاستعداد واليقظة هما السلاح الحقيقي في مواجهة أي تهديد مهما كان".