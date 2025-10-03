الرقيب محروس رزق عطا الله: دمرت 13 دبابة للعدو الإسرائيلي في حرب أكتوبر

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

لم تكن حرب أكتوبر المجيدة مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، في حربا تكبدت فيها إسرائيل خسائر لا يمكن أن ينساها أبدا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

حرب السادس من أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

وبمناسبة الذكرى الـ 52 لنصر أكتوبر كان لـ "صدى البلد" لقاء مع الرقيب محروس رزق عطا الله ، أحد أبطال سلاح المظلات الذين شاركو في نصر أكتوبر 1973، حيث كشف خلال حواره بمناسبة مرور 52 عاما على معركة النصر العظيم، عن دوره في الحرب ، والبطولات التي قام بها هو وزملائه في معارك النصر على جبهة القتال.

الرقيب "محروس" الحاصل على نوط الجمهورية العسكري، كشف في حواره مع "صدى البلد"، قصة إنضمامهُ لصفوف القوات المسلحة، والعمليات التي قام بها خلال نصر أكتوبر، والمعجزة العسكرية التي نفذها وتحاكى بها الاتحاد السوفيتي حينها.

البطل رقيب محروس رزق عطا الله، أكد في حديثه لـ "صدى البلد" أن حرب 5 يونيو 1967، ولد لديه الثأر من أجل الانتقام لكرامة مصر، وكان العدوان حافز له من أجل الإنضمام لصفوف الجيش، من أجل استرداد سيناء من المُحتل الإسرائيلي.

الالتحاق بالقوات المسلحة

قال الرقيب محروس رزق عطا الله، أنه التحق بصفوف القوات المسلحة عام 1969، وكانت فترة تجنيده خمسة سنوات، وانضم لمدرسة المدفعية، وحصل على تدريب مكثف داخل المدرسة، من أجل استيعاب الأسلحة الحديثة التي حصلت عليها القوات المسلحة في تلك الفترة.

وكشف بطل حرب أكتوبر، أنه تم تجنيده خلال حرب الاستنزاف، وتم منحه أول فرقة صواريخ على مستوى القوات المسلحة، وذلك في مدرسة المدفعية مع الخبراء السوفيات، ومن ثم، تم منحهُ فرق الإسقاط والمظلات.

وكشف "محروس"، أنه حصل على تدريب مكثف داخل مدرسة المدفعية، من أجل استخدام صواريخ "الماليوتكا"، وذلك لاستيعاب تلك التكنولوجيا الحديثة آنذاك، كما أنه درس داخل مدرسة المدفعية جميع دبابات ومدرعات العدو الإسرائيلي.

وأوضح بطل حرب أكتوبر، أنه أول مُجند في العالم، يُنفذ قفزة مظلة بالصاروخ "الماليوتكا" بكامل مُعداتها، وسط إشادة كبيرة من الإتحاد السوفيتي، وتم منحهُ نوط التدريب العسكري من قبل الرئيس الراحل أنور السادات على تلك القفزة.

حرب أكتوبر

وعن ذكرياته مع حرب أكتوبر، أكد الرقيب محروس رزق عطا الله، أن توقيت الحرب لم يكن أحد يعلمه ، وأنه علم بموعد الحرب قبل حدوثها بـ 15 دقيقة، وقبل الحرب كان كل مقاتل يعلم المُهمة المكلف بها لتنفيذها.

وتحدث الرقيب محروس عطا الله، عن مشاركته في يوم النصر العظيم، موضحا أنه كان رقيب أول سريته أثناء حرب أكتوبر، وقامت سريتهُ بعبور الضفة الشرقية لقناة السويس، وتوجه للنقطة المخصصة له هو وزملائه للتعامل مع العدو الإسرائيلي.

وقال بطل حرب أكتوبر أنه تعامل مع دبابات العدو الإسرائيلي في قلب سيناء، وقام بتدمير ثلاثة منها بثلاثة صواريخ، ونتيجة لذلك، تم ترقيته ترقية استثنائية أثناء الحرب إلى مساعد صول، كما قامت السرية بتكرار الإغارات وعمل الكمائن للعدو الإسرائيلي حتى يوم الرابع عشر من شهر أكتوبر، واستطاع تدمير 13 دبابة إسرائيلة.

وأوضح أنه أثناء فترة الثغرة، ُطلب من السرية التوجه لقيادة مدفعية الجيش الثاني، بقيادة العميد "أبو غزالة" آنذاك، لدعم الجيش خلال المواجهات العسكرية مع قوات شارون، التي كانت تحاول دخول الإسماعيلية، حيث كانت الحرب وجها لوجه مع العدو الإسرائيلي، وقمنا بصد قوات شارون".

وأوضح أنه بعد معركة شارون، جاءت التوجيهات التي صدرت من القيادة، بالتوجه لقمة جبل عتاقة، من أجل حماية ميناء الزيتية والأدبية، وبعد وقف إطلاق النيران، رجعت المجموعة لقواعدها في منطقة أنشاص.

محاولة تزييف الحقائق

قال الرقيب محروس رزق عطا الله، أحد أبطال سلاح المظلات، أن محاولة الجانب الإسرائيلي تزييف الحقائق عن حرب أكتوبر وإظهار أنهم من انتصروا في الحرب، لا تمت للحقيقة بصلة، لأن المصريين هم من انتصروا بشهادة القادة الإسرائيليين ولجنتهم العسكرية التي شُكلت بعد الحرب، كما أن مصر هي من فرضت الحرب على إسرائيل وهي أيضًا من فرضت السلام عليها.