قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعاون الإسلامي: اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي
العد التنازلي بدأ.. موعد رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
طارق العريان: عمرو يوسف أقرب أصدقائي في الوسط الفني
بعد صعود تاريخي.. كبار مديري الأموال يتوقعون مزيدا من مكاسب الذهب في 2026
مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على فاركو بكأس عاصمة مصر
صاحب صورة “صلي على النبي” يكشف لـ “صدى البلد”: صنعت تريند إنسانيًا على السوشيال ميديا
الدقهلية: إجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ طفل مصاب بانفجار مقلة عينه
8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها
مشاكل بالتابلت وأسئلة من الكتب الخارجية| أبرز أزمات امتحانات أولى و2 ثانوي اليوم
طهران تكشف شبكة تجسس .. اعتقال أجنبي بتهمة العمل للموساد
غلق كلي للطريق الدائري القوس الغربي في الاتجاهين لمدة 21 يوما.. اعرف السبب
الغندور: أفضل مباراة لنيجيريا وأسوأ مباراة لمنتخب الجزائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

15 مليون متر مكعب مخلفات..وزيرة البيئة تتفقد موقع مقلب أبو زعبل قبل إغلاقه

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حنان توفيق

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة موقع مقلب أبو زعبل بمحافظة القليوبية، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإغلاق الآمن وإعادة التأهيل، والوقوف على نتائج الدراسات الفنية والبيئية التي تم الانتهاء منها، وذلك ضمن سلسلة جولتها الميدانية لمواقع المخلفات لمتابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وذلك في إطار خطة الدولة للتخلص الآمن من المقالب العشوائية لتحسين البيئة والصحة العامة.

وقد استعرضت د. منال عوض خلال الزيارة الوضع البيئي للموقع، حيث تبلغ مساحة المقلب نحو 125 فدانًا،  ويستقبل نحو 1570طنا/ يوم من المخلفات البلدية الصلبة،  ويحتوي على تراكم تاريخي للمخلفات يقدر بحوالي 15 مليون متر مكعب منذ عام 1998، بارتفاعات للمخلفات تتجاوز 30 مترًا، ويصل عمق البحيرات المتاخمة إلى نحو 16 مترًا.

وأوضحت الدكتورة منال عوض انه يتم حاليا تدشين مشروع إغلاق وإعادة تأهيل مدفن المخلفات البلدية الصلبة في منطقة أبو زعبل بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية في إطار مشروع " إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، حيث تم تقديم العطاءات لهذا المشروع رسمياً في 29 ديسمبر 2025، حيث تبلغ مدة التنفيذ الإجمالية للمشروع إلى 28 شهراً مع بداية الاعمال ، والتى تشمل تشكيل كتلة المخلفات وإغلاقها الآمن و تشجيرها لتتحول الى مسطح أخضر بعد الإغلاق الآمن.

وقد وجهت د. منال عوض بضرورة الإسراع والمتابعة المستمرة للمشروع، مستعرضة الموقع الجغرافي للمدفن ، وتكمن أهمية هذا المشروع في ضرورة تغيير ممارسات التخلص الحالية والتى لا تتبع المعايير الصحية، مما يتسبب في انبعاثات غازية واضرار بيئية،  وسيحقق الإغلاق الهندسي آثاراً إيجابية ملموسة، بالإضافة إلى تحويل الموقع في النهاية إلى منطقة خضراء مستدامة من خلال غطاء نباتي يدمج الموقع مع الطبيعة المحيطة.و المشروع يحقق العديد من المخرجات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مشروع إغلاق وإعادة تأهيل مقلب أبوزعبل يعد خطوة محورية ضمن استراتيجية الدولة للتحول إلى منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات،  ويمثل نموذجًا للتكامل بين الدولة والمجتمع المحلي والشركاء الدوليين، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية بيئية مستدامة.

تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين مقلب أبو زعبل بمحافظة القليوبية المخرجات البيئية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

منتخب مصر

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا؟

ترشيحاتنا

مونديال 2026

من المسح ثلاثي الأبعاد إلى غياب النجوم.. مونديال 2026 بين ثورة التكنولوجيا وصدمات الغياب

أمم أفريقيا

حاسوب عملاق يتنبأ ببطل كأس الأمم الأفريقية 2025.. من هو؟

منتخب المغرب

قرار مفاجئ بتغيير طاقم حكام مباراة المغرب والكاميرون.. ما السبب؟

بالصور

تسلا تطرح أرخص نسخة من Model 3 في السوق السعودية

تسلا Model 3
تسلا Model 3
تسلا Model 3

طارق العريان: نفسي أعمل فيلم مع روبرت دي نيرو

طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة
طارق العريان مع عبلة سلامة

تشغيل جهاز الأشعة الجديد بمستشفى الصدر بالزقازيق بتكلفة 600 ألف جنيه

تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة
تركيب جهاز اشعة

بدون ماكينة ولا كريمة| طريقة عمل آيس كريم المانجو فى البيت

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون كريمة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون كريمة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون كريمة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أسبوع شتوي قاسٍ .. تحذير من حالة الطقس الأسبوع المقبل

ايمان عبد اللطيف

خطوة بخطوة .. طريقة التقديم في شقق مشروع جنة

ايمان عبد اللطيف

أب لأربعة أطفال .. تفاصيل صـ.ادمة بحـ.ادث جيم الشيخ زايد

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد