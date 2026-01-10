طريقة تخزين الخضراوات والفواكة لشهر رمضان

تحرص كثير من الأسر على تخزين الخضراوات والفواكه قبل شهر رمضان لتوفير الوقت والجهد أثناء الصيام، إلا أن التخزين الخاطئ قد يؤدي إلى فقدان القيمة الغذائية أو سرعة التلف.

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

وتوجد طرق صحيحة لتخزين الخضراوات والفواكه تحافظ على طزاجتها وجودتها لأطول فترة ممكنة، وفقا لما نشر في موقع USDA Food Safety، وهي :



ـ غسل الخضراوات والفواكه جيدًا قبل التخزين:

يُفضل غسلها لإزالة الأتربة، ثم تجفيفها تمامًا قبل وضعها في الثلاجة أو الفريزر لمنع تكون العفن.

ـ تخزين الخضراوات الورقية بطريقة صحيحة:

مثل السبانخ والخس والبقدونس، حيث تُلف في مناديل ورقية جافة وتوضع في أكياس محكمة داخل الثلاجة.

ـ تقطيع بعض الخضراوات قبل التجميد:

مثل البامية، الفاصوليا، والجزر، مع سلقها سلقًا خفيفًا قبل التجميد للحفاظ على اللون والطعم.

ـ تخزين الفواكه كلٌ على حدة:

بعض الفواكه تُفرز غاز الإيثيلين مثل التفاح والموز، ما يسرّع تلف الفواكه الأخرى، لذلك يُفضل فصلها.

استخدام أكياس أو علب محكمة الغلق

يمنع دخول الهواء والرطوبة التي تؤدي إلى فساد الطعام.

ـ عدم تخزين كل الفواكه في الثلاجة:

مثل الموز والمانجو، حيث يُفضل حفظها في درجة حرارة الغرفة حتى تنضج.

ـ كتابة تاريخ التخزين:

يساعد على استخدام الأقدم أولًا وتجنب التلف أو النسيان.

نصائح مهمة للحفاظ على جودة الطعام

ـ عدم تخزين الخضراوات والفواكه التالفة مع السليمة.

ـ توزيع الكميات على أكياس صغيرة للاستخدام اليومي.

ـ ضبط درجة حرارة الثلاجة والفريزر بشكل مناسب.