قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
المسؤولة الأوروبية: استقرار الشرق الأوسط مصلحة مشتركة ونثمّن الدور المحوري لمصر
خبير: تناقض خطاب ماكرون وأزمة فرنسا الداخلية تحدان من طموحاتها في الشرق الأوسط
مصر تؤكد رفضها القاطع وإدانتها لأي اعتراف غير مشروع بأرض الصومال
رزق بتوأم بعد 17 سنة زواج.. أزمة قلبية تخطف فرحة حمادة ابن الصف
السجن المؤبد لـ 3 متهمين لحيازتهم مخدرات في الجيزة
انقطاع الإنترنت في إيران 48 ساعة وسط احتجاجات واسعة
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
قراران جمهوريان على الأبواب بعد اكتمال تشكيل مجلس النواب .. تعرف عليهما
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وخطوات الاستعلام والشروط كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة تخزين الخضراوات والفواكة لشهر رمضان

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
آية التيجي

تحرص كثير من الأسر على تخزين الخضراوات والفواكه قبل شهر رمضان لتوفير الوقت والجهد أثناء الصيام، إلا أن التخزين الخاطئ قد يؤدي إلى فقدان القيمة الغذائية أو سرعة التلف.

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

وتوجد طرق صحيحة لتخزين الخضراوات والفواكه تحافظ على طزاجتها وجودتها لأطول فترة ممكنة، وفقا لما نشر في موقع USDA Food Safety، وهي :
 

ـ غسل الخضراوات والفواكه جيدًا قبل التخزين:

يُفضل غسلها لإزالة الأتربة، ثم تجفيفها تمامًا قبل وضعها في الثلاجة أو الفريزر لمنع تكون العفن.

ـ تخزين الخضراوات الورقية بطريقة صحيحة:
مثل السبانخ والخس والبقدونس، حيث تُلف في مناديل ورقية جافة وتوضع في أكياس محكمة داخل الثلاجة.

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

ـ تقطيع بعض الخضراوات قبل التجميد:
مثل البامية، الفاصوليا، والجزر، مع سلقها سلقًا خفيفًا قبل التجميد للحفاظ على اللون والطعم.

ـ تخزين الفواكه كلٌ على حدة:

بعض الفواكه تُفرز غاز الإيثيلين مثل التفاح والموز، ما يسرّع تلف الفواكه الأخرى، لذلك يُفضل فصلها.
استخدام أكياس أو علب محكمة الغلق
يمنع دخول الهواء والرطوبة التي تؤدي إلى فساد الطعام.

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

ـ عدم تخزين كل الفواكه في الثلاجة:
مثل الموز والمانجو، حيث يُفضل حفظها في درجة حرارة الغرفة حتى تنضج.

ـ كتابة تاريخ التخزين:
يساعد على استخدام الأقدم أولًا وتجنب التلف أو النسيان.

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

نصائح مهمة للحفاظ على جودة الطعام

ـ عدم تخزين الخضراوات والفواكه التالفة مع السليمة.

ـ توزيع الكميات على أكياس صغيرة للاستخدام اليومي.

ـ ضبط درجة حرارة الثلاجة والفريزر بشكل مناسب.

طريقة تخزين الخضراوات تخزين الفواكه لشهر رمضان حفظ الخضار في الفريزر تخزين الطعام تجهيزات رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

غلاف مجلة "الحكمة الإسلامية"

الأزهر يطرح العدد الثاني من مجلة "الحكمة الإسلامية" في معرض الكتاب بـ 9 أبحاث محكَّمة

قيام الليل

هل الأفضل في قيام الليل طول القراءة أم كثرة عدد الركعات؟ الإفتاء توضح

مركز الأزهر

الأزهر للفتوى: استغلال الأزمات ورفع الأسعار جشع محرم واعتداء على مقاصد الشريعة

بالصور

طريقة تخزين الخضراوات والفواكة لشهر رمضان

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

تباطؤ مبيعات السيارات الصينية في 2025 رغم ارتفاع الصادرات

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

رمضان 2026 .. لقطات من كواليس مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

مشروبات طبيعية تهدئ الجهاز التنفسي.. حلول فعالة لتخفيف السعال وضيق التنفس

أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي
أفضل مشروبات طبيعية لتهدئة الجهاز التنفسي

فيديو

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد