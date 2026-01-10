الاتحاد الأوروبي يضغط .. دعم كامل لاحتجاجات إيران وتحذيرات دولية من قمع المتظاهرين

أعلن الاتحاد الأوروبي موقفا حازما تجاه التطورات الجارية في إيران، مؤكدا دعمه الكامل للمتظاهرين، ومنددا بما وصفه بالـ"القمع الذي تتعرض له الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية".

كما دعا الاتحاد إلى إعادة الوصول الكامل وغير المقيد إلى شبكة الإنترنت، مشددا على دعمه لحرية التعبير وحرية التجمع وحق الإيرانيين في العيش بحرية.

وفي سياق متصل، تناول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا الاحتجاجات في إيران، محذرا النظام الإيراني من مغبة استهداف المتظاهرين.

وقال ترامب إن النظام يواجه “ورطة كبيرة”، مؤكدا أن بلاده تراقب الوضع عن كثب، ومضيفاً: “إذا بدأوا بقتل الناس كما فعلوا في الماضي، فسوف نتدخل ونضربهم بقوة”، مشيراً إلى أن هذا التدخل لا يعني إرسال قوات برية، بل توجيه ضربات قاسية.

على الجانب الآخر، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن المرشد الإيراني علي خامنئي أصدر خلال الساعات الأخيرة أوامر برفع مستوى التأهب الأمني في البلاد إلى أعلى مستوياته، متجاوزاً حتى حالة الاستنفار التي سادت خلال الحرب مع إسرائيل، في ظل تصاعد الاحتجاجات واعتبارها تهديدا مباشرا لاستقرار النظام.