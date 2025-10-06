أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية

اختتمت بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة وبالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية الدورة التدريبية رقم (27) فى مجال "حماية المدنيين بمناطق الصراع" لعدد (22) متدرب من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون عدد (17) دولة أفريقية والتى عقدت من الكوادر الأمنية الأفريقية على مهام حماية المدنيين فى الدول المضيفة لعمليات حفظ السلام وخاصة الفئات المستضعفة كالنساء والأطفال.

نقل لهم اللواء دكتور/ مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة خلال كلمة ألقاها تحيات اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية والاهتمام البالغ بفعاليات تلك الدورات مؤكداً على حرص وزارة الداخلية على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق أمن وإستقرار الشعوب.

وفى إطار التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية أكدت السفيرة/ مساعد وزير الخارجية الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أنها تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والإستقرار فى دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار.

و تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليماً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمنى بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين.

كما أعرب الدارسون عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام كأحد كيانات كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة لما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى..وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق.

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك.