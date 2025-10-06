قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
رنا عصمت

البرتقال غني بفيتامين (سي) الذي يساعد على تثبيت الكالسيوم في الطعام. مساعد جيّد على الهضم، وخاصّةً عند أكله بعد الطعام مباشرةو ينشط الدورة الدموية.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير القيمة الغذائية للبرتقال وفقا لموقع هيلثى لاين.

القيمة الغذائية للبرتقال..

السعرات الحرارية

تحتوي كل برتقالة متوسطة الحجم على 62 سعر حراري.

البروتين

توفر البرتقالة حوالي 2% من الاحتياج اليومي للبروتين.

الفيتامينات

البرتقال غني جداً بالفيتامينات لاسيما فيتامين ج حيث يوفر 116% من الاحتياج اليومي لفيتامين ج. كما يحتوي على فيتامين أ وبعض فيتامينات ب مثل الفولات.

المعادن

يحتوي البرتقال على العديد من المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز والبوتاسيوم والنحاس.

الالياف

يحتوي البرتقال على مزيج جيد من الألياف الذائبة مثل البكتين وغير الذائبة. وتوفر البرتقالة حوالي 13% من الاحتياج اليومي للالياف.

مضادات الاكسدة

يحتوي البرتقال على العديد من مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج والفلافونويدات والبوليفينول.

الفوائد الصحية للبرتقال:

1- البرتقال يحتوي على المواد الكيميائية النباتية التي تحمي من مرض السرطان.

البرتقال غني في limonoids، وثبت قدرته في مكافحة عدد من أنواع السرطان بما في ذلك الجلد والرئة والثدي والمعدة والقولون.

2- عصير البرتقال يمكن أن يساعد في منع أمراض الكلى.

شرب عصير البرتقال بانتظام يمنع أمراض الكلى ويقلل من مخاطر حصى الكلى.

3-البرتقال يحارب سرطان الكبد، وفقا لدراسات.

ووفقا لدراستين في اليابان تناول البرتقال يقلل الإصابة بسرطان الكبد. قد يكون هذا يرجع ذلك جزئيا إلى مركبات الفيتامين المعروف بالكاروتينات.

4- البرتقال يخفض نسبة الكوليسترول.

البرتقال يحتوي على الألياف القابلة للذوبان، والبرتقال مفيدة في خفض نسبة الكوليسترول.

5- مصدر غنيي بالبوتاسيوم لذا يعزز صحة القلب.

6- يقلل من خطر الأمراض.

البرتقال مليئة فيتامين C، الذي يحمي الخلايا من خلال تحييد الجذور الحرة. الجذور الحرة تسبب الأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

7- البرتقال يحارب الالتهابات الفيروسية.

وتشير الدراسات إلى أن مادة البوليفينول في البرتقال تحمي من العدوى الفيروسية.

8- تعالج الإمساك.

البرتقال مليئة بالألياف الغذائية التي تحفز العصائر في الجهاز الهضمي وتخفف من الإمساك.

9- مهم لصحة العين والرؤية.

البرتقال غني في مركبات كاروتينويد التي يتم تحويلها إلى فيتامين (أ) وتساعد على منع الضمور البقعي.

10-ينظم ضغط الدم المرتفع.

هيسبيريدين الفلافونويد الموجودة في البرتقال تساعد على تنظيم ضغط الدم المرتفع والمغنيسيوم في البرتقال يساعد في الحفاظ على ضغط الدم.

11- يحمي الجلد.

البرتقال مليئة بيتا كاروتين، الذي هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الخلايا من التلف. بيتا كاروتين يحمي البشرة من الجذور الحرة ويساعد على منع علامات الشيخوخة.

فوائد البرتقال البرتقال ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال

