قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يشارك في ختام مهرجان 100 مليون صحة الرياضي لتعزيز الوقاية والنشاط البدني

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في ختام فعاليات مهرجان “100 مليون صحة” الرياضي، الذي أقيم بالمركز الأولمبي بالمعادي من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2025. 

وجاء المهرجان بمشاركة فرق رياضية تمثل مديريات الشؤون الصحية والهيئات المختلفة، إلى جانب شركات الأدوية والمستحضرات والتجهيزات الطبية، لتعزيز مفهوم الصحة العامة من خلال النشاط البدني والوقاية من الأمراض.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمته خلال الحفل الختامي، أن المهرجان يجسد تكامل الجهود الوطنية لترسيخ الصحة العامة والوقاية عبر ممارسة الرياضة. وأوضح أن وزارة الصحة تسعى لتحويل مبادرة “100 مليون صحة” من برنامج طبي إلى أسلوب حياة يعتمد على الوعي الصحي، والفحص المبكر، والالتزام بالسلوكيات السليمة.

كما قام نائب رئيس مجلس الوزراء بتتويج الفريق الفائز ببطولة كرة القدم ضمن فعاليات المهرجان، موجهًا الشكر للمنظمين والفرق الطبية والإسعافية على جهودهم خلال الفترة الممتدة للحدث.

من جانبه، أبرز الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مبادرات الصحة العامة، أن المهرجان يُعد نموذجًا ناجحًا لدمج الجهود بين القطاعات الحكومية، مشددًا على التزام حملة “100 مليون صحة” بتقديم خدمات الكشف والعلاج، مع التركيز على الجانب الوقائي. وأضاف أن هذه المبادرة تُفعّل ميدانيًا من خلال تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة واتباع أسلوب حياة صحي، مما يعزز الوعي الجماعي بالصحة.

أشارت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية بوزارة الصحة، إلى الخدمات الصحية المتكاملة التي شملتها فعاليات المهرجان، ومن أبرزها:

• وحدات متنقلة لخدمات مبادرة “صحة المرأة”.

• فرق متنقلة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

• وحدات لتقديم خدمات مبادرة “الأمراض المزمنة”.

دمج التوعية الصحية مع الوقاية الميدانية

وتأتي هذه الأنشطة في إطار دمج التوعية الصحية مع الوقاية الميدانية، وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة المنتظمة لتعزيز الصحة الشاملة.

مجلس الوزراء وزارة الصحة مهرجان 100 مليون صحة الرياضي الوقاية المعادي أكتوبر الشؤون الصحية صحة المرأة الأورام السرطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

ترشيحاتنا

هبة قطب

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

تويوتا

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

هبة قطب

هبة قطب تكشف مفاجأة بفيديو صباحية ابنتها دينا هشام.. التفاصيل الكاملة

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد