في إطار مبادرة "100 يوم صحة".. إجراء تحاليل طبية للعاملين بتعليم الأقصر

في إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، شهد مقر مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم، تنفيذ عدد من الفحوصات والتحاليل الطبية للعاملين بالمديرية، وذلك برئاسة الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وتحت إشراف مديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتور أحمد أبو العطا.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة محمد عبد اللطيف، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

تأتي المبادرة كامتداد وتطوير لخدمات المبادرات الرئاسية السابقة وعلى رأسها "100 مليون صحة"، حيث تستهدف التوسع في تقديم خدمات الصحة العامة وتكثيفها خلال فترة زمنية محددة تمتد لـ100 يوم. وتركز المبادرة على ضمان إتاحة الخدمات بجودة عالية لكافة الفئات المستهدفة، مع تعزيز استمرارية وكفاءة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

وتهدف "100 يوم صحة" كذلك إلى رفع مستوى الوعي بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن وصول الخدمات بجودة وفاعلية إلى جميع المنتفعين، سواء من المواطنين المصريين أو الأجانب المقيمين أو اللاجئين وملتمسي اللجوء على أرض مصر.

