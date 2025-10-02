صرف 80 مليون رغيف مدعم بالأقصر خلال شهر سبتمبر

أعلن المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة بالأقصر عن جهود قطاع المخابز والمطاحن خلال شهر سبتمبر 2025.

وأوضح أنه تم صرف نحو 80 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمواطنين المستفيدين بمعدل يومي وصل إلى 2.6 مليون رغيف يتم إنتاجها وتوزيعها من خلال 309 مخبزًا بلديًا مدعمًا موزعين على مختلف مدن وقرى المحافظة.



وأضاف أنه تم صرف كمية قدرها 3934 طن دقيق مدعم من خلال 546 مستودع دقيق معتمد بالمحافظة، وذلك لصالح المواطنين المستحقين عبر البطاقات التموينية خلال الشهر نفسه.

وأكد أن المديرية تتابع بشكل يومي التزام المخابز والمستودعات بالضوابط المحددة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط في منظومة الخبز والدقيق.



وأشار وكيل التموين إلى أن الجهود مستمرة من أجل الحفاظ على استقرار منظومة الخبز باعتبارها أحد أهم أوجه الدعم التي تمس المواطن البسيط بشكل مباشر، لافتًا إلى أن أعمال الرقابة والتفتيش تجري على مدار الساعة لمنع أي تلاعب أو مخالفات.



كما أكد الصافي أن تعاون المواطنين من خلال الالتزام بصرف الحصص المقررة يساعد على استقرار المنظومة ويمنع ظهور أزمات، مشددًا على أن المديرية تعمل بروح الفريق تحت رعاية وزارة التموين ومحافظة الأقصر لتوفير رغيف الخبز المدعم بصورة منتظمة وبجودة مناسبة للمستهلكين.