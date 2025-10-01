قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
أول تعليق من فان دايك بعد خسارة ليفربول مباراتين متتاليتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الصحف الهندية تختار الأقصر ضمن أعرق 6 مدن عالميا

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

اختار موقع The Indian Express مدينة الأقصر ضمن القائمة التي أعدها لأعرق ست مدن في العالم تستحق الزيارة، وذلك في تقريره الصادر تحت عنوان "أعرق ست مدن في العالم تستحق الزيارة". 


وأكد التقرير أن هذه المدن تعد بمثابة متاحف مفتوحة تعكس مسيرة الحضارة الإنسانية من خلال ما تزخر به من آثار ومعالم تاريخية وتقاليد أصيلة، حيث جاءت الأقصر كواحدة من أهم المدن التاريخية بما تضمه من معابد ومقابر ملكية شاهدة على عظمة الحضارة المصرية القديمة.
وفي سياق متصل، اختار موقع Curly Tales – المتخصص في مجالات الطعام والسفر – المقصد المصري ضمن أبرز 10 وجهات سياحية بمنطقة الشرق الأوسط للاستمتاع بسياحة الطعام.
وأشار التقرير إلى أن هذه الوجهات تعد وجهة زاخرة بالمأكولات الشهية والنكهات المتنوعة التي تعكس ثراء التقاليد والثقافات، وأن مصر بوجه خاص تتميز بمطبخها العريق الذي يقدم أطباقًا تقليدية لذيذة تحظى بإقبال واسع من الزائرين والسائحين.
وأوضح التقرير أن المطبخ المصري يتمتع بتنوع كبير يجمع بين الأصالة والنكهات الغنية؛ حيث تشتهر القاهرة بأطباقها الشعبية مثل الكشري والفول والطعمية التي تمنح الزائر تجربة فريدة من جوهر الحياة المصرية اليومية، كما تزخر موائد المدن المطلة على النيل والساحل بأطباق اليخني التي تتكون من اللحوم والخضروات، بالإضافة إلى اللحوم المشوية، والمأكولات البحرية المتبلة بالأعشاب والتوابل. كما أن الملوخية والفطير من الأطباق التقليدية التي تحظى بشعبية واسعة وتُعد من علامات المطبخ المصري الأصيل.
ويؤكد اختيار الأقصر ضمن أعرق مدن العالم، إلى جانب تصنيف المقصد المصري كوجهة متميزة لسياحة الطعام، على مكانة مصر الفريدة كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين العمق الحضاري والتنوع الثقافي والغنى التراثي وأن "مصر.. تنوع لا يضاهى".
 

الأقصر العالم التقرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

ترشيحاتنا

وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء

التمثيل التجاري: شركة إماراتية تستهدف استثمار مليار دولار في مصر بمجال إدارة محطات الحاويات

معرض تراثنا

باسل رحمي: نعمل على أن يكون معرض تراثنا ملتقى إقليميا ودوليا

أسعار الحديد عالميا ومحليا

الذهب يسجّل أعلى مستوياته التاريخية مع الإغلاق الحكومي الأمريكي

بالصور

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد