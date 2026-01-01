روسيا.. ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأوكراني على خيرسون لـ 24 شخصا

أفاد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو بأن عدد القتلى نتيجة الهجوم الأوكراني على المقاطعة تجاوز 24 شخصا من بينهم أطفال.

وقال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو في تصريحات له : الضربة التي استهدفت المقهى والفندق في قرية خورلي تم تنفيذها خلال خطاب بوتين بمناسبة رأس السنة.



وأضاف سالدو: أكثر من 100 شخص كانوا في المقهى الذي استهدفته القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، حيث تجمعوا هناك للاحتفال بعيد رأس السنة.





وتابع سالدو: كان الحريق في المقهى الذي استهدفته القوات الأوكرانية في خورلي من القوة بحيث كان الدخول إليه مستحيلا.



وختم سالدو: تم نقل المصابين بجروح خطيرة ومن بينهم أطفال، من مقاطعة خيرسون إلى المستشفى الجمهوري السريري في شبه جزيرة القرم.