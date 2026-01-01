قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع فيلمي قصر الباشا ووفيها إيه يعني من دور العرض السينمائي
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا.. ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأوكراني على خيرسون لـ 24 شخصا

محمود نوفل

 أفاد حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو بأن عدد القتلى نتيجة الهجوم الأوكراني على المقاطعة تجاوز 24 شخصا من بينهم أطفال.

 وقال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو في تصريحات له : الضربة التي استهدفت المقهى والفندق في قرية خورلي تم تنفيذها خلال خطاب بوتين بمناسبة رأس السنة.

وأضاف سالدو: أكثر من 100 شخص كانوا في المقهى الذي استهدفته القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون، حيث تجمعوا هناك للاحتفال بعيد رأس السنة.



وتابع سالدو: كان الحريق في المقهى الذي استهدفته القوات الأوكرانية في خورلي من القوة بحيث كان الدخول إليه مستحيلا.

وختم سالدو: تم نقل المصابين بجروح خطيرة ومن بينهم أطفال، من مقاطعة خيرسون إلى المستشفى الجمهوري السريري في شبه جزيرة القرم.

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

مكتبة مصر العامة في 2025.. تمكين ثقافي وبناء الإنسان.. بدء العمل بفرع العمرانية

بشرى للخريجين.. طرح عدد كبير من الوظائف الحكومية

بشرى للخريجين.. طرح عدد كبير من الوظائف الحكومية

اضطراب الملاحة البحرية.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام السنة الجديدة 2026

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

