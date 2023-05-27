حاكم خيرسون: هجوم أوكرانيا المضاد «حرب معلومات مضللة»

وصف القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، الهجوم المضاد الذي أعلنته السلطات الأوكرانية، بأنه جزء من عناصر «حرب المعلومات المضللة».

وقال سالدو على قناته بموقع "تيليجرام": "الحديث عن هجوم مضاد هو حرب معلومات، لأن الحرب الحديثة بعيدة كل البعد عن كونها تتكون من ساحات قتال حيث يقاتل الجنود في مواجهة المعلومات، يستخدم العدو قدرا كبيرا جدا من المعلومات المضللة".

وأضاف أن نظام كييف كان يعلن منذ عدة أيام ما يسمى بـ "الهجوم المضاد"، دون أن يشنه بأي شكل من الأشكال.

وأكد سالدو: “الحقيقة هي أنه تم التغلب على ذروة القدرات العسكرية لأوكرانيا- حدثت نقطة تحول في الحرب، وهم خائفون ببساطة”، لافتًا إلى أن الجيش الروسي جاهز لمواجهتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الدول الغربية تطالب كييف بمواصلة الأعمال الهجومية ووضع السيطرة على المناطق الروسية الجديدة بالرغم من أنها تفهم أن هذه الخطط تنطوي على الفشل.

فيما استبعد أوليج سوسكين المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن تقوم القوات الأوكرانية بهجومها المضاد هذا العام.