كلية العلوم بجامعة الأقصر تكرم أوائل الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والموظفين المتميزين

نظمت كلية العلوم بجامعة الأقصر بقيادة الدكتور محمد عبد الله عباس، عميد الكلية، حفلاً لتكريم الطلاب الأوائل على مستوى الأقسام للعام الجامعي 2024/2025، إلى جانب تكريم أعضاء هيئة التدريس والموظفين المتميزين والمتطوعين، وذلك بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب ومنسق الأنشطة الطلابية ووكيل شؤون الطلاب.

أقيم الحفل بقاعة كلية العلوم، بحضور أكثر من 150 طالبًا، بمشاركة كل من الدكتور محمد علام أحمد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نجوى حسين سيد، منسق الأنشطة الطلابية، والدكتورة رقية بهجت السنوسي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وتضمن الحفل تكريم أوائل الأقسام، واتحاد الطلاب، والموظفين المتميزين، تقديرًا لما بذلوه من جهد وعطاء خلال العام، في أجواء احتفالية عكست حرص الكلية على دعم التميز العلمي والإداري.

وفي ختام الفعاليات، أعرب الأستاذ الدكتور محمد عبد الله عباس، عن اعتزازه بطلاب الكلية وإنجازاتهم، موجهًا التهنئة للمكرمين، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مؤكداً أن كلية العلوم ستظل دائمًا منارة للعلم والتميز والإبداع.

من جانبها أكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس الجامعة، أن تكريم أوائل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين المتميزين، يعكس إيمان الجامعة بأهمية تقدير الجهد والتميز في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هذه النماذج المشرفة تمثل قدوة لباقي زملائهم، وحافزًا لمزيد من العطاء والإنجاز.