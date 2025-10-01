قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
رئيسة المفوضية الأوروبية: لن نسمح لروسيا بزرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا
اكتشف علاقته بشقيقته.. سائق يجبر شابا على ارتداء ملابس حريمي بالجيزة
أول تعليق من فان دايك بعد خسارة ليفربول مباراتين متتاليتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. خطة شاملة لتحويل البعيرات إلى مقصد للسياحة الريفية

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

أكد محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة ، أنه تم وضع خطة طموحة لتطوير قرية البعيرات كأحد المقاصد السياحية الريفية الواعدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المحافظة لا تقتصر فقط على السياحة الثقافية والأثرية التي يعرفها العالم، بل تمتلك إمكانات قوية في مجال السياحة الريفية والبيئية، ودمج هذه الأنماط معاً يتيح للزوار تجربة سياحية متكاملة تعزز مكانة عاصمة المحافظة ، كعاصمة عالمية للسياحة المتنوعة والمستدامة".
وأضاف المحافظ وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم الأربعاء، أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 والبناء على إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يعزز قدرة القرى السياحية على جذب الاستثمارات وإتاحة فرص عمل جديدة، ويسهم في الحفاظ على البيئة وتنمية الموارد بشكل مستدام.


وأوضح البيان، أن مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، الدكتور محمد فتحي عفيفي ، قام بجولة تفقدية بقرية البعيرات غرب الأقصر، للوقوف على مقوماتها السياحية ورصد الوضع الراهن ، تمهيدًا للبدء في تنفيذ خطة شاملة لتطويرها كأحد المقاصد السياحية الريفية الواعدة، وذلك بتكليفيات من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية محافظة الأقصر . 
وأشار البيان إلى أنه خلال الجولة تفقد عدد من المواقع السياحية والفنادق الريفية بالقرية، والتقى بالأفواج السياحية والمرشدين وممثلي المجتمع المدني، لبحث سبل دعم البنية التحتية والخدمات السياحية بالمنطقة.


وأكد الدكتور محمد فتحي عفيفي أن خطة المشروع تستهدف "دمج قرية البعيرات بصورة أكبر في الخريطة السياحية للأقصر"،موضحا أن التطوير سيشمل إنشاء مسارات سياحية ريفية متكاملة، وتحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب تنظيم برامج تدريب وتأهيل لأبناء القرية في مجالات الضيافة والتسويق والحرف اليدوية.


وقال: "نحن نسعى لتقديم نموذج متكامل للسياحة الريفية يجمع بين الأصالة والحداثة، ويوفر فرص عمل للشباب والنساء، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقرية"

الأقصر تطوير البعيرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

المتهم

فول العربية وجرى.. القبض على سائق بالشرقية

ترشيحاتنا

وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء

التمثيل التجاري: شركة إماراتية تستهدف استثمار مليار دولار في مصر بمجال إدارة محطات الحاويات

معرض تراثنا

باسل رحمي: نعمل على أن يكون معرض تراثنا ملتقى إقليميا ودوليا

أسعار الحديد عالميا ومحليا

الذهب يسجّل أعلى مستوياته التاريخية مع الإغلاق الحكومي الأمريكي

بالصور

أخبار السيارات| هيونداي تودع سيارتها الشهيرة للأبد.. وهذا الزر في كيا يؤدي إلى كارثة

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

سيارة روبوتية تربك شرطة كاليفورنيا بعد مخالفة مرورية دون سائق

مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة
مركبة ذاتية القيادة

ألمانيا تحظر على الجيش الأمريكي استخدام سيارات تسلا سايبرتراك.. ما السبب؟

سايبرتراك
سايبرتراك
سايبرتراك

هدى المفتي تثير الجدل بجمالها فى آخر ظهور لها

هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها
هدى المفتى تثير الجدل بجمالها فى اخر ظهور لها

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد