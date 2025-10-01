الأقصر.. خطة شاملة لتحويل البعيرات إلى مقصد للسياحة الريفية

أكد محافظ الأقصر، المهندس عبد المطلب عمارة ، أنه تم وضع خطة طموحة لتطوير قرية البعيرات كأحد المقاصد السياحية الريفية الواعدة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المحافظة لا تقتصر فقط على السياحة الثقافية والأثرية التي يعرفها العالم، بل تمتلك إمكانات قوية في مجال السياحة الريفية والبيئية، ودمج هذه الأنماط معاً يتيح للزوار تجربة سياحية متكاملة تعزز مكانة عاصمة المحافظة ، كعاصمة عالمية للسياحة المتنوعة والمستدامة".

وأضاف المحافظ وفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم الأربعاء، أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 والبناء على إنجازات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يعزز قدرة القرى السياحية على جذب الاستثمارات وإتاحة فرص عمل جديدة، ويسهم في الحفاظ على البيئة وتنمية الموارد بشكل مستدام.



وأوضح البيان، أن مدير مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، الدكتور محمد فتحي عفيفي ، قام بجولة تفقدية بقرية البعيرات غرب الأقصر، للوقوف على مقوماتها السياحية ورصد الوضع الراهن ، تمهيدًا للبدء في تنفيذ خطة شاملة لتطويرها كأحد المقاصد السياحية الريفية الواعدة، وذلك بتكليفيات من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية محافظة الأقصر .

وأشار البيان إلى أنه خلال الجولة تفقد عدد من المواقع السياحية والفنادق الريفية بالقرية، والتقى بالأفواج السياحية والمرشدين وممثلي المجتمع المدني، لبحث سبل دعم البنية التحتية والخدمات السياحية بالمنطقة.



وأكد الدكتور محمد فتحي عفيفي أن خطة المشروع تستهدف "دمج قرية البعيرات بصورة أكبر في الخريطة السياحية للأقصر"،موضحا أن التطوير سيشمل إنشاء مسارات سياحية ريفية متكاملة، وتحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب تنظيم برامج تدريب وتأهيل لأبناء القرية في مجالات الضيافة والتسويق والحرف اليدوية.



وقال: "نحن نسعى لتقديم نموذج متكامل للسياحة الريفية يجمع بين الأصالة والحداثة، ويوفر فرص عمل للشباب والنساء، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقرية"