الصحف الهندية تختار الأقصر ضمن أعرق ست مدن في العالم

حققت مصر إنجازًا سياحيًا جديدًا بعد أن صنف موقع The Indian Express مدينة الأقصر ضمن قائمة أعرق ست مدن في العالم تستحق الزيارة، مؤكدًا أنها متحف مفتوح يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة بما تضمه من معابد خالدة ومقابر ملكية فريدة تعكس مسيرة الإنسانية عبر آلاف السنين.

وفي السياق ذاته، اختار موقع Curly Tales – المتخصص في السفر وسياحة الطعام – المقصد المصري ضمن أفضل عشر وجهات بالشرق الأوسط لعشاق المذاقات المميزة، مشيرًا إلى أن المطبخ المصري يتمتع بثراء كبير يجمع بين الأصالة والتنوع.

وأشار التقرير إلى أن القاهرة تشتهر بأطباقها الشعبية مثل الكشري والفول والطعمية التي تمنح الزائر تجربة نابضة بالحياة اليومية المصرية، بينما تتميز المدن المطلة على النيل والساحل بأطباق اليخني الشهية، واللحوم المشوية، والمأكولات البحرية المتبلة بالأعشاب والتوابل. كما اعتبر الملوخية والفطير من الأطباق الأصيلة التي أصبحت رمزًا للمائدة المصرية.

ويؤكد هذا التقدير العالمي أن مصر لا تكتفي بريادتها كوجهة أثرية وتاريخية فحسب، بل تفرض حضورها أيضًا كإحدى أبرز وجهات السياحة المتكاملة التي تمزج بين التراث العريق وتجربة الطعام الفريدة، لتظل بحق "مصر.. تنوع لا يضاهى".