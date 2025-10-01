اكتشاف أثري جديد في قلب معابد الكرنك يكشف لوحة فرعونية يونانية رومانية نادرة بالأقصر

ارتفعت الإثارة في قلب معابد الكرنك بالأقصر بعد إعلان البعثة المصرية الفرنسية المشتركة عن كشف أثري جديد، تمثل في لوحة حجرية فريدة ترجع للعصر اليوناني الروماني، بالقرب من بوابة الملك رمسيس الثالث والطريق المؤدي إلى معبد الإله بتاح شمال الكرنك، وذلك بعد انتهاء أعمال إعادة التركيب والترميم والصيانة التي أشرفت عليها بعثة المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك.

وأوضحت مصادر أثرية مطلعة أن اللوحة المصنوعة من الحجر الرملي الأحمر الصلب (كوارتز)، يقدر حجمها بحوالي 60 سم عرضًا و40 سم طولًا، وقد تعود إلى عهد الإمبراطور الروماني تيبيريوس الذي حكم بين 14 و37 ميلادية.

وتُظهر اللوحة مشاهد الملك واقفًا أمام ثالوث طيبة المقدس: آمون وموت وخونسو، مرتديًا الملابس المصرية التقليدية، مقدمًا القرابين المختلفة للآلهة، في لوحة تمثل مزيجًا فريدًا بين الفن المصري القديم والتأثير الروماني.

وأكدت المصادر أن اللوحة في حالة حفظ ممتازة، يعلوها قرص الشمس المجنح التقليدي، وأسفلها نقوش بالخط الهيروغليفي، وقد تم نقلها إلى مخزن إيفرجت داخل معابد الكرنك، حيث بدأت الآن أعمال التنظيف والصيانة والدراسة العلمية بواسطة فريق متخصص من البعثة.