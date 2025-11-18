قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

صالح جمعة: الأهلي الوجهة الأمثل لحامد حمدان

رباب الهواري

أعرب صالح جمعة عن محبته الكبيرة للاعب حامد حمدان، مؤكدًا أنه يعتبره من أقرب اللاعبين إلى قلبه. 

وأوضح أن العلاقة بينهما ليست مجرد معرفة داخل الملعب، بل تمتد إلى مستوى شخصي يعكس احترامًا متبادلًا وتقديرًا لقدرات حمدان الفنية.

 وأكد جمعة أن اللاعب يمتلك موهبة كروية مميزة تجعله قادرًا على تقديم مستوى استثنائي داخل أي فريق يرتدي قميصه.

إشادة بقدرات حامد حمدان الفنية

أضاف صالح جمعة أن حمدان يتمتع بمهارات عالية تؤهله للنجاح في أكبر الأندية، وأنه لاعب يمتلك إمكانيات فنية تجعله يستحق فرصة اللعب في نادٍ بحجم النادي الأهلي.

وأشار إلى أن المستوى الذي يقدمه حمدان يجعله ضمن المواهب التي يمكن أن تُضيف لأي فريق، خصوصًا في ظل قدرته على التطور السريع والتكيف مع أسلوب اللعب الجماعي.

دور الوكيل المشترك بين اللاعبين

وكشف جمعة خلال تصريحات تلفزيونية عن أن وكيل أعمال حمدان هو نفسه وكيل أعماله، معتبرًا أن هذا التقارب يسهل عملية توجيه مستقبل اللاعب بالشكل الأمثل.

وأكد أن الوكيل يمتلك رغبة واضحة في انتقال حمدان إلى النادي الأهلي، مستندًا إلى قناعته بأن هذا الانتقال سيكون خطوة إيجابية ومؤثرة في مسيرة اللاعب.

أهمية رغبة الوكيل وتأثيرها على اللاعب

أشار صالح جمعة إلى أن رغبة الوكيل غالبًا ما تتماشى مع رغبة اللاعب، لأن الهدف الأساسي للوكيل هو ضمان أفضل مستقبل مهني لموكله.

وأضاف أن الوكيل يسعى دائمًا إلى وضع اللاعب في المكان الذي يستطيع من خلاله التطور، والحصول على المقابل المادي المناسب، وتحقيق قيمة فنية تليق بموهبته.
 

الأهلي الوجهة الأمثل لحامد حمدان

واختتم جمعة تصريحاته بالتأكيد أن النادي الأهلي يُعد المكان الأكثر تكاملًا بالنسبة لأي لاعب يبحث عن التطور والمنافسة على البطولات. 

وأوضح أن الأهلي يوفر البيئة الاحترافية، والجماهيرية، والفرص الفنية التي يبحث عنها أي لاعب طموح، معتبرًا أن حامد حمدان لن يجد مكانًا يجمع كل هذه المميزات مثل النادي الأهلي.


 

