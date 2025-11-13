قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المغرب تمنح الجماهير المصرية تأشيرة دخول مجانية لحضور كأس أمم أفريقيا
والد ضحية المنوفية: ابنتي كانت حافظة للقرآن وتتمتع بسيرة طيبة
مصر تطلق أول أتوبيس برمائي في الشرق الأوسط من ضفاف النيل
لماذا لا يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء توضح الحكمة
الأهلي يدخل سباق التعاقد مع حامد حمدان.. وبتروجت يحدد شرطه الأساسي
جوزيف عون: ننتظر الرد الإسرائيلي عبر واشنطن.. وحقوق المودعين خط أحمر
قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة
مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي
السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يدخل سباق التعاقد مع حامد حمدان.. وبتروجت يحدد شرطه الأساسي

حامد حمدان
حامد حمدان
رباب الهواري

أكد محمد أيمن، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي بتروجت، وجود اهتمام كبير من النادي الأهلي بالتعاقد مع اللاعب الفلسطيني حامد حمدان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لينضم بذلك إلى سباق المنافسة مع الزمالك وبيراميدز على ضم اللاعب المتألق.

الأهلي يسعى لحسم الصفقة في يناير

وأوضح أيمن في تصريحات إذاعية أن الأهلي أبدى رغبة قوية في ضم حمدان خلال شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أن إدارة بتروجت تضع في المقام الأول الاستفادة المالية من أي صفقة انتقال تخص اللاعب، خاصة في ظل العروض العديدة التي تلقاها مؤخرًا.

موقف الزمالك والمفاوضات الجارية

وكشف المشرف على الكرة أن الزمالك كان الأقرب حتى الآن لحسم الصفقة، بعدما قطعت المفاوضات شوطًا كبيرًا بين الطرفين. ومع ذلك، أكد أن النادي لن يتراجع عن اتفاقه المبدئي مع الزمالك إلا في حال تقدم الأهلي بعرض مالي أعلى من العرض الأبيض، ما قد يعيد الأمور إلى نقطة البداية.

رغبة اللاعب قد تحسم وجهته

وأضاف أيمن أن رغبة اللاعب سيكون لها دور حاسم في تحديد وجهته المقبلة، مؤكدًا: “إذا كانت رغبة حامد حمدان هي الانضمام إلى الأهلي، فلن نقف أمام مستقبله، وسنراعي مصلحة اللاعب في المقام الأول.”

عرض قطري سابق ومحاولة انتقال فاشلة

كما أشار إلى أن حمدان تلقى عرضًا من نادي قطر القطري في بداية الموسم الحالي، إلا أن الصفقة لم تكتمل. ولفت إلى أن اللاعب كان قد انقطع عن تدريبات بتروجت في نهاية الميركاتو الصيفي الماضي من أجل إتمام انتقاله إلى الزمالك، قبل أن تتعطل المفاوضات بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الأبيض.

صراع ثلاثي على الموهبة الفلسطينية

يُذكر أن حامد حمدان يحظى باهتمام من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز خلال الفترة الأخيرة، في ظل تألقه اللافت مع بتروجت، حيث ينتظر الجميع ما ستسفر عنه معركة الانتقالات الشتوية بشأن مستقبله الكروي.


 

