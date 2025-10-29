بتروجت يتقدم بهدف حامد حمدان على الأهلي في الشوط الأول بالدوري الممتاز

فجر فريق بتروجت مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12 عن طريق الفلسطيني حامد حمدان، بعد كرة عرضية متقنة من محمد إبراهيم دودو من ركلة حرة غير مباشرة، ليحولها برأسية قوية في شباك محمد الشناوي الذي خرج من مرماه بشكل خاطئ، مانحًا بتروجت التقدم المبكر.

بدأت المباراة بإيقاع هادئ وانحصار اللعب في وسط الملعب خلال أول عشر دقائق دون فرص حقيقية على المرميين.

وبعد هدف بتروجت، حاول الأهلي استعادة توازنه وسيطر على مجريات اللعب، لكنه فشل في ترجمة تفوقه إلى أهداف.

وفي الدقيقة 35 أرسل محمد شكري كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها طاهر محمد طاهر برأسية مرت فوق العارضة، ثم في الدقيقة 38 أطلق محمود تريزيجيه تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وقبل نهاية الشوط الأول، أهدر تريزيجيه أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 43 بعدما سدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة العلوية، فيما كاد توفيق محمد لاعب بتروجت أن يضاعف النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 45+2 مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي.

يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، بعد الفوز في 6 مواجهات والتعادل في 3 والهزيمة في لقاء واحد، بينما يأتي بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.