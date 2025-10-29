قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استعدادا للافتتاح.. وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال النظافة والتجميل بمحيط المتحف المصري الكبير
ناصر تركي: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث تاريخي لمصر والعالم
بسنت شوقي تنتقد استخدام جملة الحمد لله الذي عافانا لهذا السبب
مواعيد عمل مترو الأنفاق في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة
جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبتروجت
إعلام عبري: إسرائيل تبقي على حدود سيطرتها في غزة رغم اتهاماتها لحماس بالخروقات
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل لن توسع مناطق سيطرتها على قطاع غزة ولن تغير مكان الخط الأصفر
بدءًا من الجمعة.. المواعيد الجديدة للمترو والقطار الخفيف بالتوقيت الشتوي
وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
بتروجت يتقدم بهدف حامد حمدان على الأهلي في الشوط الأول بالدوري الممتاز

حمزة شعيب

فجر فريق بتروجت مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أنهى الشوط الأول متقدمًا على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة المقامة حاليًا على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 12 عن طريق الفلسطيني حامد حمدان، بعد كرة عرضية متقنة من محمد إبراهيم دودو من ركلة حرة غير مباشرة، ليحولها برأسية قوية في شباك محمد الشناوي الذي خرج من مرماه بشكل خاطئ، مانحًا بتروجت التقدم المبكر.

بدأت المباراة بإيقاع هادئ وانحصار اللعب في وسط الملعب خلال أول عشر دقائق دون فرص حقيقية على المرميين.
وبعد هدف بتروجت، حاول الأهلي استعادة توازنه وسيطر على مجريات اللعب، لكنه فشل في ترجمة تفوقه إلى أهداف.

وفي الدقيقة 35 أرسل محمد شكري كرة عرضية من الجهة اليسرى قابلها طاهر محمد طاهر برأسية مرت فوق العارضة، ثم في الدقيقة 38 أطلق محمود تريزيجيه تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

وقبل نهاية الشوط الأول، أهدر تريزيجيه أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 43 بعدما سدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة العلوية، فيما كاد توفيق محمد لاعب بتروجت أن يضاعف النتيجة بتسديدة قوية في الدقيقة 45+2 مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي.

يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، بعد الفوز في 6 مواجهات والتعادل في 3 والهزيمة في لقاء واحد، بينما يأتي بتروجت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

كريم فهمي

كريم فهمي يخرج عن صمته ويرد على واقعة طرده من مهرجان الجونة

فريق طبي بمستشفى الازهر بأسيوط ينجح في استئصال كيس مساريقي بالمنظار

فريق طبي بمستشفى الأزهر بأسيوط ينجح في استئصال كيس مساريقي بالمنظار

مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال بعثة جامعة بازل السويسرية بمقابر عبد القرنة لدراسة التاريخ الخفي لجبانة طيبة الغربية

مدير آثار الأقصر يتفقد أعمال بعثة جامعة بازل السويسرية بمقابر عبد القرنة لدراسة التاريخ الخفي لجبانة طيبة الغربية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: ضخ دماء جديدة بعدد من المواقع التنفيذية بالأحياء والمراكز

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

