بتروجت يتقدم على الأهلي بهدف نظيف حتي الدقيقة 30

مرت 30دقيقة من مواجهة الأهلي وبتروجت المقامة حاليًا على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ويحافظ بتروجت علي تقدمه بهدف دون رد.

جاء الهدف الوحيد في الدقيقة 11 عن طريق حامد حمدان مهاجم بتروجت، بعد خطأ في خروج محمد الشناوي حارس الأهلي، ليستغل اللاعب الموقف ويسكن الكرة الشباك برأسية متقنة.

بدأ اللقاء بوتيرة هادئة من الطرفين، قبل أن يحاول الأهلي فرض سيطرته تدريجيًا دون تهديد حقيقي، فيما نجح بتروجت في استغلال اندفاع المارد الأحمر ليسجل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 20 أشهر الحكم الدولي محمود بسيوني البطاقة الصفراء في وجه لاعب بتروجت سيكو سونكو نتيجة تدخله العنيف على ياسين مرعي.

تشكيل الأهلي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، ومحمد شكري.

في الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وأشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: طاهر محمد طاهر.

بدلاء الأهلي: مصطفى شوبير، عمر كمال عبد الواحد، أحمد رمضان بيكهام، نيتس جراديشار، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، مصطفى العش، كريم فؤاد، ومحمد عبد الله.

تشكيل بتروجت:

عمر صلاح في المرمى، وأمامه محمود شديد، هادي رياض، أدهم حامد، توفيق محمد.

وفي الوسط: محمد علي، مصطفى الجمل، محمد دودو.

وفي الهجوم: مصطفى البدري، حامد حمدان، وسيكو سونكو.

بدلاء بتروجت: أحمد غنيم، أحمد عبد الموجود، بركات حجاج، أمادو با، رشيد أحمد، محمد خليفة، محمود مرسي، عبدالله دياباتيه، وسمير محمد.

موقف الفريقين قبل اللقاء:

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات (6 فوز – 3 تعادل – خسارة واحدة)، بينما يحتل بتروجت المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 10 مباريات (3 فوز – 5 تعادلات – خسارتان).