منتخب ناشئي اليد يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم بالمغرب

يستعد منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2008 لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الإسباني، مساء غد الخميس، في إطار نصف نهائي بطولة العالم المقامة في المغرب.

موعد مباراة منتخب ناشئي اليد وإسبانيا

تقام المباراة في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب ناشئي اليد قد تأهل إلى نصف النهائي بعد أداء مميز في الدور الأول، حيث حقق العلامة الكاملة، واختتم مبارياته بالفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 32-20.

كما نجح المنتخب في تحقيق الفوز على أمريكا في ثاني مواجهاته بالبطولة، المقامة خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، إضافة إلى فوزه في ضربة البداية على البرازيل بنتيجة 35-26.

البعثة المصرية في بطولة العالم لليد مواليد 2008

يرأس البعثة خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ويعاونه عمرو فتحي عضو مجلس الإدارة نائبًا لرئيس البعثة.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل السفر إلى المغرب، طالبهم خلالها بالمنافسة على الميداليات وتمثيل مصر بأفضل صورة في المحفل العالمي.