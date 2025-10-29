قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى تجب زكاة الذهب وكيف تحسب؟.. محمود شلبي يجيب
هل سيتم غلق الطرق أثناء احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟.. أحمد موسى يكشف التفاصيل
مصدر أمني: لا صحة للمتداول عن إغلاق طرق بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير
فيديوهات خاصة وزواج سري.. القصة الكاملة لأزمة رحمة محسن
رسميا .. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء
برلمانية تطالب بتعديل قانون سن الطفل المصري ليتناسب مع طبيعة الجريمة ومستوى الإدراك
رئيس الوزراء يتابع ميدانيا اللمسات النهائية استعدادا لاحتفالية افتتاح المتحف الكبير
الأمم المتحدة تدين الانتهاكات في الفاشر والغارات الإسرائيلية في غزة
الساعة ستتأخر 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا في مصر غدًا
حكاية عروس جسر السويس.. كشفت علاقات زوجها فقـ.تلها بعد 90 يوم زواج
مواعيد السوبر المصري بدولة الإمارات
أحمد موسى يشوق المتابعين: سنعرض تفاصيل لأول مرة عن المتحف المصري الكبير يوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب ناشئي اليد يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم بالمغرب

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
حمزة شعيب

 يستعد منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2008 لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الإسباني، مساء غد الخميس، في إطار نصف نهائي بطولة العالم المقامة في المغرب.

موعد مباراة منتخب ناشئي اليد وإسبانيا 

تقام المباراة في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب ناشئي اليد قد تأهل إلى نصف النهائي بعد أداء مميز في الدور الأول، حيث حقق العلامة الكاملة، واختتم مبارياته بالفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 32-20.

كما نجح المنتخب في تحقيق الفوز على أمريكا في ثاني مواجهاته بالبطولة، المقامة خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، إضافة إلى فوزه في ضربة البداية على البرازيل بنتيجة 35-26.

البعثة المصرية في بطولة العالم لليد مواليد 2008

يرأس البعثة خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ويعاونه عمرو فتحي عضو مجلس الإدارة نائبًا لرئيس البعثة.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل السفر إلى المغرب، طالبهم خلالها بالمنافسة على الميداليات وتمثيل مصر بأفضل صورة في المحفل العالمي.

منتخب مصر ناشئى اليد منتخب اسبانيا نهائي بطولة العالم لكرة اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

ارشيفية

الغوريلا تفسد حفل خطوبة وتتسبب في طعن شقيق العريس وآخرين بالجيزة

وزيرة التنمية المحلية

بالأسماء.. تعيين ونقل 164 قيادة محلية بينهم 5 سكرتيري عموم و10 سكرتير مساعد و134 رئيس مركز ومدينة وحي وإنهاء خدمة لـ 15 قيادة

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الدكتور أحمد نعينع

نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

ترشيحاتنا

الذهب الصيني

الذهب الصيني الجديد يثير جدلا واسعا بعد الإعلان عنه.. ما القصة؟

كائنات فضائية

آلاف الأجسام الفضائية ترصد التجارب النووية على الأرض.. ما القصة؟

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا مع ليفربول رغم تراجع مستواه.. ما هو؟

بالصور

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

إلهام عبد البديع أحدث المنضمين لـ السرايا الصفرا.. خاص

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الحاجة نبيلة هات ايديك ياولا

من الغناء الشعبي للدراما.. الحاجة نبيلة تحقق حلم الحج بعد أغنية “هات إيديك يا ولا”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد