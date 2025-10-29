بدلاء الأهلي أمام بتروجيت في الدوري المصري

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة البدلاء المقرر تواجدهم في مواجهة بتروجيت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقامة على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي اللقاء محتلاً المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر لقاءً وحيدًا.

ويأمل توروب في تحقيق الفوز الرابع على التوالي مع الفريق منذ توليه القيادة الفنية، بعد الانتصارات المتتالية على الاتحاد السكندري وإيجل نوار البوروندي ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال إفريقيا.

بدلاء الأهلي أمام بتروجيت :

مصطفى شوبير – عمر كمال عبد الواحد – أحمد رمضان بيكهام – نيتس جراديشار – أحمد عبد القادر – محمد مجدي أفشة – مصطفى العش – كريم فؤاد – محمد عبد الله.

ويبحث الأهلي عن استمرار نتائجه القوية محليًا ومواصلة الضغط على متصدر الدوري في سباق الصدارة.