زيزو وبن شرقي وطاهر في هجوم الأهلي أمام بتروجيت بالدوري

أعلن ياس توروب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيلته لمواجهة نادي بتروجيت بعد قليل في بطولة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي ضد بتروجيت

حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني – ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري

الوسط :أليو ديانج - بن رمضان - تريزيجيه

الهجوم : بن شرقي - زيزو - طاهر محمد طاهر

وتسود حالة من القلق داخل الأهلي، بسبب نتائج فريق بتروجيت الأخيرة في بطولة الدوري ، حيث نجح البترولي في تحقيق 3 انتصارات و 5 تعادلات، وخسر مباراتين فقط خلال الـ10 جولات الماضية.

في المقابل يسعى الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي ، تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة في مشوار الدوري.

موعد مباراة الأهلي وبتروجت

تنطلق مباراة الأهلي وبتروجت في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.