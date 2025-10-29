تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجيت بالدوري

اعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة بتروجت التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ونيتس جراديشار وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وكريم فؤاد ومحمد عبد الله.