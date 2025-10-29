تعديل في مواعيد مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري، اليوم، الأربعاء، عن إجراء تعديلات على مواعيد مباراتي نصف النهائي المقرر إقامتهما في دولة الإمارات، وذلك تماشيًا مع تغيير التوقيت الشتوي في مصر.

6 نوفمبر مباريات نصف نهائي كأس السوبر

ووفقًا للجدول الجديد، ستُقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة بعد تطبيق التوقيت الشتوي، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

أما مواجهة الزمالك وبيراميدز، فستنطلق في في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر، أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الأحد 9 نوفمبر في تمام الساعة 02:45 مساء، فيما تقام المباراة النهائية 05:30 مساء بتوقيت القاهرة.

ويأتي هذا التعديل لضمان تيسير المتابعة الجماهيرية داخل مصر وخارجها، خاصة مع الإقبال الكبير على مشاهدة البطولة التي تُقام هذا العام بمشاركة أربعة أندية هي الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.