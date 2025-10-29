مواعيد السوبر المصري بدولة الإمارات

تستعد أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكاً كليوباترا لخوض بطولة السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر.

وحسم الأهلي المشاركة في السوبر المصري بعد التتويج ببطولة الدوري المصري وفوز الزمالك ببطولة كأس مصر بينما يشارك سيراميكا كليوباترا بعد التتويج ببطولة كأس الرابطة المصرية بينما يشارك بيراميدز بصفته وصيف الدوري.



وتوج النادي الأهلي بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات،بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح .





وجاءت مواعيد لقاءات بطولة السوبر المصري كالتالي:-



الخميس 6 نوفمبر - نصف النهائي

الأهلي × سيراميكا - 5 مساء

الزمالك × بيراميدز - 7:30 مساء

الأحد 9 نوفمبر

تحديد المركز الثالث - 2:45 عصرا

النهائي - 5:30 مساء