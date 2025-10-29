حامد حمدان أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبتروجيت بالدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن فوز حامد حمدان، لاعب فريق بتروجيت، بجائزة أفضل لاعب، في مواجهة فريقه أمام الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1، في لقاء شهد تألقًا لافتًا من لاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان، الذي سجل هدف التقدم لبتروجت في الدقيقة 11 برأسية متقنة، بعد عرضية من محمد إبراهيم دودو، مستغلًا خطأ تمركز من حارس الأهلي محمد الشناوي.

وقدم حمدان أداءً قويًا على مدار اللقاء، سواء في الجانب الهجومي أو الدفاعي، ما جعله يحظى بإشادة جماهيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

وفي المقابل، أدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 60 عن طريق نيتس جراديشار برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة مميزة من محمد علي بن رمضان.

وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما وصل رصيد بتروجيت إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.