محمد السيد يطلب 7 ملايين في الموسم للتجديد مع الزمالك
مهنة مُتعبة جدًا.. نجوى فؤاد: الرقص المصري أصله فرعوني.. وتعلمته كأني بذاكر من كتاب|فيديو
نبيل فهمي: بنود اتفاق شرم الشيخ بدأت بوقف إطلاق النار وانتهت بتحقيق الحق الفلسطيني
وداعا ChatGPT.. واتساب يطرد روبوتات الذكاء الاصطناعي من منصته
إصابة قوية تربك باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ الأوروبية
أستاذ أثار مصرية: المتحف المصري الكبير مساحته 5 أضعاف المتحف البريطاني.. وضعفين متحف اللوفر
البابا يحدد 7 محطات لسماع صوت الله في الصلاة: الصمت المقدس والقلب النقي والطاعة هي المفتاح
من 8:30 صباحًا.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
نبيل فهمي: نتنياهو لن يوافق على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشكل صادق
شكرا إنك وقفت الحرب.. الطفلة الفلسطينية ريتاج تكشف كواليس ما دارا خلال لقائها بالرئيس السيسي
نبيل فهمي: إسرائيل لا تريد حربًا مع مصر بشأن سيناء لكنها تحاول فرض أمر واقع على الأرض
طالت أمريكا وأوروبا.. نبيل فهمي: المجتمع الدولي يعيش حالة من الاضطراب الشديد
حامد حمدان أفضل لاعب في مباراة الأهلي وبتروجيت بالدوري

حمزة شعيب

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن فوز حامد حمدان، لاعب فريق بتروجيت، بجائزة أفضل لاعب، في مواجهة فريقه أمام الأهلي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1، في لقاء شهد تألقًا لافتًا من لاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان، الذي سجل هدف التقدم لبتروجت في الدقيقة 11 برأسية متقنة، بعد عرضية من محمد إبراهيم دودو، مستغلًا خطأ تمركز من حارس الأهلي محمد الشناوي.

وقدم حمدان أداءً قويًا على مدار اللقاء، سواء في الجانب الهجومي أو الدفاعي، ما جعله يحظى بإشادة جماهيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

وفي المقابل، أدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 60 عن طريق نيتس جراديشار برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة مميزة من محمد علي بن رمضان.

وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، فيما وصل رصيد بتروجيت إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

