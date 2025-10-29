الأهلي يتعادل مع بتروجت 1-1 ويفقد نقطتين في سباق الصدارة بالدوري

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المواجهة التي جمعت بين الأهلي وبتروجت مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

تقدم بتروجت في الدقيقة 12 عن طريق لاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان، بعد تنفيذ ركلة حرة غير مباشرة أرسلها محمد إبراهيم دودو عرضية داخل منطقة الجزاء، ليحولها حمدان برأسية متقنة سكنت شباك محمد الشناوي الذي خرج من مرماه بشكل خاطئ.

وفي الشوط الثاني، أدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 61 بعد هجمة منظمة بدأت بعرضية من محمد هاني من الجهة اليمنى، قابلها محمد علي بن رمضان برأسية مهدها إلى نيتس جراديشار، الذي تابعها برأسه داخل الشباك على يسار حارس بتروجت.

شهدت المباراة أداءً متكافئًا بين الفريقين في معظم فتراتها، إذ حاول الأهلي تحقيق الفوز الرابع على التوالي تحت قيادة مدربه ييس توروب، فيما دافع بتروجت بقوة عن مرماه ونجح في الخروج بنقطة ثمينة أمام حامل اللقب.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما ارتفع رصيد بتروجت إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.