جراديشار يتعادل للأهلي أمام بتروجت في الدوري

شهدت مباراة الأهلي وبتروجت المقامة حاليًا على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 بعد مرور 65 دقيقة من عمر اللقاء، في مواجهة قوية يُديرها الحكم الدولي محمود بسيوني، بمساعدة يوسف البساطي وخالد حسين، بينما يتولى وائل فرحان ومحمد القاضي إدارة تقنية الفيديو.

الشوط الأول.. بتروجت يتقدم والأهلي يضغط دون فاعلية

جاءت بداية المباراة هادئة بين الفريقين، قبل أن يبدأ الأهلي في السيطرة تدريجيًا على مجريات اللعب دون تهديد حقيقي على مرمى الخصم. وعلى عكس سير اللقاء، نجح بتروجت في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 11 عن طريق المهاجم حامد حمدان، الذي استغل خروجًا خاطئًا من الحارس محمد الشناوي ليضع الكرة برأسه داخل الشباك.

بعد الهدف، حاول الأهلي العودة للمباراة بزيادة الضغط الهجومي، لكن دفاع بتروجت حافظ على تماسكه.

وشهد الشوط الأول توجيه الحكم محمود بسيوني عدة بطاقات صفراء لكل من سيكو سونكو وهادي رياض ومحمد علي عكاشة من بتروجت، بالإضافة إلى طاهر محمد طاهر من الأهلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البترولي بهدف نظيف.

الشوط الثاني.. جراديشار يعادل النتيجة

دخل الأهلي الشوط الثاني بقوة بحثًا عن التعادل، وواصل الضغط المكثف على مرمى عمر صلاح حارس بتروجت الذي أنقذ فرصة محققة في الدقائق الأولى.

وفي الدقيقة 58، أجرى مارسيل كولر تغييرًا بنزول المهاجم جراديشار بدلًا من طاهر محمد طاهر، وتمكن اللاعب من إحراز هدف التعادل بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله، في الدقيقة 61، بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف.

تشكيل الفريقين

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري

الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي

الهجوم: طاهر محمد طاهر

وجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير، عمر كمال، بيكهام، جراديشار، عبد القادر، أفشة، مصطفى العش، كريم فؤاد، محمد عبد الله.

أما بتروجت، فجاء تشكيله كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أدهم حامد، توفيق محمد

الوسط: محمد علي، مصطفى الجمل، محمد دودو

الهجوم: مصطفى البدري، حامد حمدان، سيكو سونكو

موقف الفريقين في الدوري

بهذا التعادل المؤقت، رفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 10 مباريات فاز في 6 وتعادل في 3 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكه 12.

أما بتروجت فرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر، بعد أن فاز في 3 مباريات وتعادل في 5 وخسر مواجهتين، وسجل لاعبوه 9 أهداف مقابل 10 استقبلتها شباكه.