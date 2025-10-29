انتهت مواجهة الأهلي أمام بتروجت بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

جاء هدف بتروجت في الدقيقة 12 عن طريق الفلسطيني حامد حمدان، قبل أن يدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 61 عبر نيتس جراديشار برأسية قوية بعد تمريرة من محمد علي بن رمضان.

وبهذه النتيجة، فشل الأهلي في انتزاع صدارة الدوري المصري، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، ليبقى خلف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 23 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك غدًا الخميس مع البنك الأهلي في مواجهة هامة، بينما يغيب بيراميدز عن هذه الجولة لانشغاله بمباراة الإياب في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتشهد الأسابيع الأخيرة من الدوري منافسة محتدمة بين أندية القمة، في ظل تقارب النقاط وسعي العديد من الفرق لتحسين مراكزها في جدول الترتيب بعد انطلاقة غير مستقرة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي وبتروجت



1- سيراميكا كليوباترا: 23 نقطة (11 مباراة)

2- الأهلي: 22 نقطة (11 مباراة)

3- المصري: 19 نقطة (11 مباراة)

4- وادي دجلة: 19 نقطة (12 مباراة)

5- الزمالك: 18 نقطة (10 مباريات)

6- إنبي: 18 نقطة (11 مباراة)

7- بيراميدز: 17 نقطة (11 مباراة)

8- زد: 16 نقطة (12 مباراة)

9- غزل المحلة: 15 نقطة (12 مباراة)

10- سموحة: 15 نقطة (11 مباراة)

11- مودرن سبورت: 15 نقطة (11 مباراة)

12- بتروجت: 15 نقطة (11 مباراة)

13- الجونة: 15 نقطة (11 مباراة)

14- البنك الأهلي: 14 نقطة (10 مباريات)

15- حرس الحدود: 12 نقطة (11 مباراة)

16- طلائع الجيش: 10 نقاط (12 مباراة)

17- المقاولون العرب: 9 نقاط (12 مباراة)

18- فاركو: 9 نقاط (11 مباراة)

19- الاتحاد السكندري: 8 نقاط (11 مباراة)

20- كهرباء الإسماعيلية: 8 نقاط (11 مباراة)

21- الإسماعيلي: 7 نقاط (12 مباراة)