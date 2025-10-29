قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة المغني بهاء خليل نجم برنامج ذا فويس بشكل غامض
الورداني: الحضارة المصرية آية من آيات الله وكتاب مفتوح للتوحيد والجمال
بحضور النائب محمد أبوالعينين.. وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع ميديافا لتطوير التركيبات الدوائية
علي السيد: مصر دولة كبيرة ذات ثقل في المنطقة وقادرة على إدارة معاركها
الجارحي يعلن توجيه نفقات حملته الانتخابية لصالح تطوير مستشفى الفيوم العام
برلماني: السياحة الصحية ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
حزن في الأقصر.. الصور الأولى لضحايا الصعق الكهربائي بقنا
مصرع 4 أشخاص بصعق كهربائي أثناء عملهم بمزرعة في قنا
المالية: 6 فئات من العملات التذكارية لتخليد افتتاح المتحف المصري الكبير
الطفلة ريتاج الفلسطينية: أحمل معي مفتاح الدار لأعود إليها بعد تحرير أراضينا
بلاغ لفحص فيديوهات مخلة للمغنية رحمة محسن.. تفاصيل
الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة البنك الأهلي
رياضة

الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة البنك الأهلي

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة اليوم الخميس، لتحفيز اللاعبين قبل المباريات المقبلة في الدوري والسوبر المحلي.

وكان مجلس إدارة الزمالك وعد اللاعبين بصرف دفعة من المستحقات قبل بطولة السوبر المحلي، والتزم مسؤولو النادي بوعدهم للاعبين.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته اليوم، استعدادًا للقاء المرتقب أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك وعبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات جلسة مع محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم قبل مران اليوم لحسم ملف تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

 وشهدت الجلسة تقديم عرض رسمي لمحمد السيد بتجديد عقده لمدة أربعة مواسم على أن يحصل في الموسم الأول على 5 ملايين جنيه وفي الموسم الثاني على نفس المبلغ، على أن يحصل في الموسم الثالث على 6 ملايين جنيه ويحصل في الموسم الرابع على نفس المبلغ.

 ورحب محمد السيد بالتجديد ولكنه اشترط الحصول على 5 ملايين جنيه كمنحة تعاقد ولكن المدير الرياضي رفض هذا الشرط.

ولم يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي بشأن التجديد بعد رفض المدير الرياضي لشرط اللاعب بالحصول على منحة تعاقد.

تأكد غياب أحمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض، خلال مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني أحمد شريف من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

