الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة البنك الأهلي

صرف مجلس إدارة نادي الزمالك دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة اليوم الخميس، لتحفيز اللاعبين قبل المباريات المقبلة في الدوري والسوبر المحلي.

وكان مجلس إدارة الزمالك وعد اللاعبين بصرف دفعة من المستحقات قبل بطولة السوبر المحلي، والتزم مسؤولو النادي بوعدهم للاعبين.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته اليوم، استعدادًا للقاء المرتقب أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك وعبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات جلسة مع محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم قبل مران اليوم لحسم ملف تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وشهدت الجلسة تقديم عرض رسمي لمحمد السيد بتجديد عقده لمدة أربعة مواسم على أن يحصل في الموسم الأول على 5 ملايين جنيه وفي الموسم الثاني على نفس المبلغ، على أن يحصل في الموسم الثالث على 6 ملايين جنيه ويحصل في الموسم الرابع على نفس المبلغ.

ورحب محمد السيد بالتجديد ولكنه اشترط الحصول على 5 ملايين جنيه كمنحة تعاقد ولكن المدير الرياضي رفض هذا الشرط.

ولم يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي بشأن التجديد بعد رفض المدير الرياضي لشرط اللاعب بالحصول على منحة تعاقد.

تأكد غياب أحمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض، خلال مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني أحمد شريف من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الخميس على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

.