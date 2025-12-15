قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مياه القليوبية: جولة محافظ القليوبية ترجمت تسريع دخول المشروعات الخدمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزي بنها وكفر شكر، وذلك بحضور المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على جاهزية المشروعات لدخول الخدمة، واتخاذ ما يلزم من قرارات تنفيذية لتسريع معدلات الإنجاز.


واستهل المحافظ جولته بتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي كفر مويس بمركز بنها، والتي تخدم كفر مويس وقرية الفاروقية والعزب التابعة لهما، حيث أوضح أن المحطة كانت تعمل سابقًا بطاقة 1500 متر مكعب يوميًا، وتمت إضافة توسعات جديدة بطاقة 4 آلاف متر مكعب يوميًا على مساحة 3 أفدنة، بما يسهم في استيعاب الزيادة السكانية وتحسين مستوى خدمات الصرف الصحي بالمنطقة.
من جانبه، أكد المهندس محمد إبراهيم فودة أن الجولة أسهمت في توحيد الرؤية بين الشركة والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بشأن آليات التشغيل المرحلي للمحطة بعد التوسعات، بما يضمن الاستفادة من الطاقة الإضافية فور الانتهاء من الأعمال، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز الإجمالية بلغت نحو 85%، مع الانتهاء من توريد الأعمال الكهروميكانيكية بالكامل، وجارٍ تنفيذ أعمال تغيير خط الصرف بنسبة 90%، وأعمال البيارة بنسبة 25%، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة.
كما شملت الجولة تفقد محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر، والتي تعمل بطاقة 45 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم نحو 225 ألف نسمة بالمدينة و22 قرية تابعة لها، حيث استعرض رئيس الشركة الموقف التنفيذي للمحطة وشبكات المياه المرتبطة بها، موضحًا أن طول الشبكات بالبر الشرقي يبلغ 30 كيلومترًا بنسبة تنفيذ 90%، بينما يبلغ طول الشبكات بالبر الغربي 25 كيلومترًا بنسبة تنفيذ 30%.
وأشار فودة إلى أن زيارة المحافظ كان لها مردود مباشر في دعم فرق العمل بالموقع، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما ينعكس على استقرار الضغوط وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

محطة مياه شبلنجة 

واختتم المحافظ جولته بتفقد محطة مياه شبلنجة الجديدة بمدينة بنها، والتي تعمل بطاقة إنتاجية 17 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم نحو 150 ألف نسمة من أهالي قرية شبلنجة والقرى المجاورة، حيث اطمأن على جاهزية وحدات المعالجة وخزانات المياه وغرف التحكم.
وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أن محطة شبلنجة الجديدة تُعد أول محطة بالمحافظة تعمل بنظام الترشيح الفائق (Ultrafiltration)، وهو ما يضمن إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية، موضحًا أن متابعة المحافظ أسهمت في تسريع وتيرة استكمال أعمال غسيل وتطهير الشبكات وخطوط المياه، وإنشاء عداية مأخذ المحطة، تمهيدًا للتشغيل الكامل.
وفي ختام الجولة، شدد محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وسرعة تذليل أي معوقات، فيما أكد المهندس محمد إبراهيم فودة أن هذه الجولات الميدانية تُترجم إلى قرارات تنفيذية مباشرة، وتحقق تكاملًا بين المحافظة وشركة المياه، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المواطنين.

