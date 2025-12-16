مسئول بالأزهر يكشف كيف تواجدت المؤسسات الدينية الرسمية في الفضاء الإلكتروني

كشف الدكتور أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه مع التطور التكنولوجي الحاصل حولنا وإتاحة المعلومات بشكل سهل ويسير، فإنه مع البحث على شبكة الإنترنت عن أي موضوع يجد كم كبير من المعلومات.



وأضاف المشد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب، وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن كم كبير من الكلام يكون غير منضبط وأحيانا موجه وغير منضبط بالشرع الحنيف.

ولفت إلى أن الأمر خطير لأنه متعلق بدين الناس ومتعلق بتوجيه الإنسان والحلال والحرام ولا ينفع فيه الشخص يأخذ بالظنون أو معلومة مشكوك فيها، فمن المهم أن يستوثق الفرد لدينه ومعاملته وعندما يسأل عن الحلال والحرام يكون السؤال لشخص مجال علمه وتخصصه يؤهله للفتوى في هذا الأمر.

وأوضح الدكتور أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه كان من الضروري مواكبة التطور التكنولوجي الهائل وأن تكون المؤسسات الرسمية الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف لها وجود في الفضاء الإلكتروني من خلال العلماء المتخصصين الذين نالوا حظ كبير من التعليم الديني ولهم حظ كبير من التكامل العلمي بما يؤهلهم أن يفتوا الناس في دين لله سبحانه وتعالى.



