الين يقفز والدولار يصعد من أدنى مستوى خلال شهرين

ارتفع الين الياباني وصعد الدولار الأمريكي من أدنى مستوى له في شهرين خلال التعاملات الآسيوية اليوم /الثلاثاء/، في ظل عودة التقلبات إلى الأسواق ودفعها المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية المؤجلة، ومع ترقب سلسلة من قرارات البنوك المركزية حول العالم.



وقفز الين بنحو 0.3% ليصل إلى 154.735 ين للدولار، مع استعداد المتعاملين لقرار بنك اليابان المرتقب يوم الجمعة، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يشهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75%.



وفي المقابل، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 98.256 نقطة، مرتفعًا بشكل طفيف بعد أن اقترب في وقت سابق من أدنى مستوى له منذ 17 أكتوبر، بحسب ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.



ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي في وقت لاحق من اليوم تقريرَي التوظيف المجمعين لشهري أكتوبر ونوفمبر، بعد تأجيل طويل بسبب تعطل جمع البيانات خلال أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، كما يُنتظر صدور مجموعة من المؤشرات الأولية لنشاط التصنيع.



وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق تسعّر احتمالًا بنسبة 75.6% لإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل يوم 28 يناير المقبل، دون تغيير عن اليوم السابق.

ومع ذلك، أبدى بعض المحللين شكوكًا حيال قدرة صدور البيانات على إزالة الضبابية بالكامل، وسجل اليوان الصيني في التداولات الخارجية ارتفاعًا بنحو 0.1% إلى 7.0381 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 3 أكتوبر 2024.



وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرارات عدد من البنوك المركزية الأخرى، من بينها بنك إنجلترا، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، كما يُنتظر أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، إلى جانب كل من ريكس بنك السويدي وبنك النرويج المركزي.



واستقر اليورو عند 1.1751 دولار، في ظل إحراز تقدم في محادثات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مع عرض الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية على غرار حلف الناتو لكييف، في المقابل، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3368 دولار.



أما الدولار الأسترالي فانخفض بنسبة 0.1% إلى 0.6635 دولار، دون تغير يُذكر، بعد أن أظهر مسح خاص تراجع ثقة المستهلكين خلال ديسمبر.



وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.5778 دولار، مع تقليص الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وكشف الموازنة النصف سنوية عن خفض طفيف في إصدارات السندات.

