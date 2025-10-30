بتروجيت: هناك اتفاق لم يوقع بعقد ثلاثي لانتقال حامد حمدان للزمالك

أكد محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، أن نادي الزمالك كان قد اتفق في وقت سابق، على إبرام عقد ثلاثي مع النادي لضم حامد حمدان مدافع الفريق.

وقال أيمن في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: هناك اتفاق بعقد ثلاثي لانتقال حامد حمدان الي الزمالك ولكنه غير موقع من اي طرف حتى هذه اللحظة.

وأضاف: رغبة حامد حمدان ستحسم وجهته الي ناديه الجديد واللاعب سيرحل في يناير وليس لدينا أي أزمة في بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع: لاتوجد خطوة ايجابية من الزمالك لضم حمدان حالياً وأول عرض رسمي لضم اللاعب قبل غلق باب القيد في اغسطس بيومين فقط