تعليق غير متوقع من الغندور على مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور علي مواجهة الزمالك والبنك الأهلي في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري اليوم.

وكتب الغندور :مباراةصعبة جدا بين الزمالك و البنك الأهلي و كل فريق عنده عناصر مميزة و كابتن ايمن الرمادي حافظ الزمالك و مباراة تحتمل اي نتيجة سواء فوز اي فريق او التعادل و نتمني تحكيم عادل للفريقين و حكم فار واخد باله.

ويستعد فريق الزمالك، لمواجهة البنك الأهلي في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري اليوم.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي



تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحصد نادي الزمالك 18 نقطة في الدوري بعدما خاض 10 مباريات.

بينما حصد البنك الأهلي 14 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت مباراة الزمالك والبنك الأهلي.