تجدد مفاوضات الزمالك لضم نجم بتروجيت..أحمد حسن يكشف

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تجدد مفاوضات الزمالك لضم نجم بتروجيت حامد حمدان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن:الزمالك يجدد المفاوضات مع إدارة بتروجت لضم حامد حمدان في يناير المقبل.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري اليوم.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.



وحصد نادي الزمالك 18 نقطة في الدوري بعدما خاض 10 مباريات.

بينما حصد البنك الأهلي 14 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت مباراة الزمالك والبنك الأهلي.