فيريرا يجري تغييرات في تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

يجري البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عددًا من التعديلات على تشكيل الفريق استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام البنك الأهلي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وكشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء أن فيريرا استقر على دخول اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – محمد إسماعيل – محمود بنتايج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

ويشهد تشكيل الزمالك عودة عدد من اللاعبين الذين تم إراحتهم في المباراة الماضية أمام ديكيداها الصومالي ببطولة الكونفدرالية، وعلى رأسهم محمود بنتايج وعدي الدباغ، في إطار سعي الجهاز الفني لتجديد دماء الفريق واستعادة التوازن قبل استئناف مشوار الدوري.