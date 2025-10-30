بتروجت: لا توجد خطوة إيجابية من الزمالك لضم حمدان حالياً

أكد محمد أيمن، المشرف العام على الكرة بنادي بتروجت، أن الزمالك لم يتخذ أي خطوات إيجابية في الوقت الحالي لضم حامد حمدان، مدافع الفريق.

وقال أيمن، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج “لعبة والتانية” على راديو “ميجا إف إم”: “لا توجد أي خطوة إيجابية من الزمالك لضم حمدان حالياً، وأول عرض رسمي لضم اللاعب قبل غلق باب القيد في أغسطس بيومين فقط”.

وأضاف: “هناك اتفاق بعقد ثلاثي مع بتروجت لانتقال حامد حمدان إلى الزمالك، ولكنه غير موقع من أي طرف حتى هذه اللحظة”.

وتابع: “رغبة حامد حمدان ستحسم وجهته إلى ناديه الجديد، واللاعب سيرحل في يناير وليس لدينا أزمة في رحيل اللاعب بشرط وجود عرض مادي مناسب”.