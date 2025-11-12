عرفت ليه رفضوا.. تعليق مثير من الغندور بشأن رفض بتروجيت ضم حامد حمدان للزمالك

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن حامد حمدان لاعب بتروجيت بأن رغم رغبة الزمالك في ضمه الا ان بتروجيت وقارنه بتعاقد القلعة الحمراء مع القندوسي في وقت سابق.

وقال الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أنا كده عرفت ليه بتروجيت رفض انتقال حامد حمدان للزمالك في الانتقالات الصيفية و هتعرفوا ليه و السبب إن شاء الله في الإنتقالات الشتوية".

وقال الغندور عبر تصريحات تلفزيونية : "سأريكم شيئًا غريبًا وعجيبًا، النادي الأهلي احتياجاته واضحة جدًا، فنحن لاعبي كرة قدم، والأهلي يحتاج إلى ظهير أيسر قوي، وقلبي دفاع مميزين، وظهير أيمن قوي، بالإضافة إلى اثنين من رؤوس الحربة المميزين، على الأقل أحدهما مصري والآخر أجنبي".

وأضاف :" كما أن هناك نية لرحيل أشرف داري، ومحاولات من الإدارة لتجديد عقد أليو ديانج،

هذه هي احتياجات النادي الأهلي في يناير، وأهم مركز بالنسبة لهم هو رأس الحربة، يليه الظهير الأيسر".

وأكمل:" هناك مفاجأة، كشف مصدر أن إدارة النادي الأهلي فتحت خطوط تفاوض مع نادي بتروجيت من أجل ضم اللاعب الدولي الفلسطيني حامد حمدان ، وقال المصدر في تصريحات خاصة إن إدارة الأهلي تواصلت مع مسؤولي بتروجيت للتعاقد مع اللاعب، وقد أبدى النادي البترولي موافقة مبدئية على انتقاله للأهلي، خاصة بعد أن قدم الأخير عرضًا ماليًا كبيرًا".

وأوضح:" وهنا السؤال، فاكرين لما الزمالك كان داخل يخلص صفقة القندوسي؟ وقتها كولر ما كانش يعرف عنه حاجة، ولا حتى محتاجه، والزمالك كان قريب جدًا من التعاقد معاه، لكن الأهلي دخل بسرعة وأنهى الصفقة، في الوقت اللي كان كولر بيقول في كل مؤتمر صحفي: أنا محتاج رأس حربة ، فوجئ الزمالك برفع السعر وضم القندوسي، اللي في الأصل صانع ألعاب، ولما جه كولر لعبه ماتش واتنين، ثم طالب برحيله، لأنه ببساطة مش اللاعب اللي محتاجه".