خالد أبو بكر: الجهود الدبلوماسية المصرية بالسودان فخر للأجيال القادمة
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ليست مهتمة ببناء قاعدة عسكرية في قطاع غزة
مصيرنا واحد.. وزير الخارجية: التنسيق المصري السوداني قوي وصلب وعلى أعلى مستوى
وزير الخارجية: لمصر الحق الكامل في الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا للقانون الدولي
ننشر تفاصيل التحقيق بمدرسة التجمع اليوم وكواليس قرار وضعها تحت إشراف التعليم
من أمراض القلوب.. دينا أبو الخير: الغفلة عن ذكر الله أخطر من وساوس الشيطان |فيديو
وزير الخارجية: إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر خارطة طريق لإنقاذ السودان
هل يجوز بيع الأب هدية ذهبية أُهديت لطفله الصغير؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
الحكومة: إعلان خلو مصر من التراكوما شهادة جديدة على جهود تحسين الرعاية الصحية
وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا | فيديو
شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا
مدير عام مصلحة الضرائب يكشف المستور ويفضح رجال أعمال ومحاسبين في قضية رشوة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عرفت ليه رفضوا.. تعليق مثير من الغندور بشأن رفض بتروجيت ضم حامد حمدان للزمالك

علا محمد

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن حامد حمدان لاعب  بتروجيت بأن رغم رغبة الزمالك في ضمه الا ان بتروجيت  وقارنه بتعاقد القلعة الحمراء مع القندوسي في وقت سابق.

وقال الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"أنا كده عرفت  ليه بتروجيت رفض انتقال حامد حمدان للزمالك في الانتقالات الصيفية و هتعرفوا ليه و  السبب  إن شاء الله في الإنتقالات الشتوية".

وقال الغندور عبر تصريحات تلفزيونية : "سأريكم شيئًا غريبًا وعجيبًا، النادي الأهلي احتياجاته واضحة جدًا، فنحن لاعبي كرة قدم، والأهلي يحتاج إلى ظهير أيسر قوي، وقلبي دفاع مميزين، وظهير أيمن قوي، بالإضافة إلى اثنين من رؤوس الحربة المميزين، على الأقل أحدهما مصري والآخر أجنبي".

وأضاف :" كما أن هناك نية لرحيل أشرف داري، ومحاولات من الإدارة لتجديد عقد أليو ديانج، 
هذه هي احتياجات النادي الأهلي في يناير، وأهم مركز بالنسبة لهم هو رأس الحربة، يليه الظهير الأيسر".

وأكمل:"  هناك مفاجأة، كشف مصدر أن إدارة النادي الأهلي فتحت خطوط تفاوض مع نادي بتروجيت من أجل ضم اللاعب الدولي الفلسطيني حامد حمدان ، وقال المصدر في تصريحات خاصة إن إدارة الأهلي تواصلت مع مسؤولي بتروجيت للتعاقد مع اللاعب، وقد أبدى النادي البترولي موافقة مبدئية على انتقاله للأهلي، خاصة بعد أن قدم الأخير عرضًا ماليًا كبيرًا".

وأوضح:"  وهنا السؤال، فاكرين لما الزمالك كان داخل يخلص صفقة القندوسي؟ وقتها كولر ما كانش يعرف عنه حاجة، ولا حتى محتاجه، والزمالك كان قريب جدًا من التعاقد معاه، لكن الأهلي دخل بسرعة وأنهى الصفقة، في الوقت اللي كان كولر بيقول في كل مؤتمر صحفي: أنا محتاج رأس حربة ، فوجئ الزمالك برفع السعر وضم القندوسي، اللي في الأصل صانع ألعاب، ولما جه كولر لعبه ماتش واتنين، ثم طالب برحيله، لأنه ببساطة مش اللاعب اللي محتاجه".

الإعلامي خالد الغندور للزمالك بتروجيت حامد حمدا الزمالك حامد حمدان لاعب بتروجيت حامد حمدان خالد الغندور

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة خطوة بخطوة:
إلهام شاهين وميريهان حسين ونيرمين الفقي
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
تخفيضات أسعار 5 سيارات زيرو
