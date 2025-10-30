قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
130 ألف ضحية.. "التعاون الإسلامي" تدعو لهدنة شاملة في السودان
أسماء بلا أداء.. أحمد حسن يهاجم نجوم الأهلي بعد التعادل أمام بتروجيت
بنمو 8.5%.. ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاص لـ17 مليار جنيه خلال 7 أشهر
سيدة تستغيث: زوج ابنتي مانعني من رؤيتها منذ عام ونصف
هل تأخر قبول دعائك؟.. عجائب الصلاة على النبي في استجابة الدعاء
مصر تفتح بوابة الحضارة من جديد| أكثر من 30 رئيسا وملكا في حفل افتتاح أسطوري للمتحف المصري الكبير يعيد لمصر مكانتها كعاصمة للثقافة والأمان
قالوا عن المتحف المصري الكبير.. سفير سلطنة عُمان في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
إسرائيل تصادق على تنفيذ خطة "E1" الاستيطانية لربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم
يريد شراء سيارة.. تفاصيل جسلة الزمالك مع محمد السيد لتجديد عقده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشير التابعي عن مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان: لن يُحدث فارقًا حقيقيًا

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تقييم مدرب الأهلي ييس توروب يجب أن يبدأ من مباراة السوبر المصري، مشيرًا إلى أن المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن لا تُعد مقياسًا حقيقيًا لمستواه.

وقال التابعي، في تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة CBC ويقدمه الإعلامي محمد شبانة: "حساب توروب على النتائج يبدأ من السوبر المصري، لأن الأهلي لم يواجه حتى الآن منافسين أقوياء، سواء أمام الاتحاد السكندري أو إيجل نوار".

وأضاف: "نحو 75% من تشكيل الأهلي أمام بتروجت لم يكن لتوروب يد فيه، فهو لم يكن يعرف أن طاهر محمد طاهر يلعب كمهاجم، وأعتقد أن قرار مشاركته في هذا المركز جاء بترشيح من عادل مصطفى".

وأوضح التابعي أن أهم ما يميز المدافع هو التمركز الجيد، معتبرًا أن الهدف الذي سكن شباك الأهلي يُعد خطأ دفاعيًا واضحًا، مشيرًا إلى أن أداء الثنائي ياسين مرعي وياسر إبراهيم ما زال غير ثابت حتى الآن.

وعن مفاوضات الزمالك مع اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، قال التابعي: "بصراحة، لا أثق كثيرًا في مستوى اللاعب والزمالك نادٍ كبير، وإذا تعاقد مع لاعب جديد فيجب أن يكون على مستوى عالٍ، لأن التعاقد مع حامد حمدان حاليًا لن يُحدث فارقًا حقيقيًا".

وختم التابعي حديثه بالتأكيد على أن الزمالك بحاجة إلى "غربلة" شاملة في صفوفه خلال الفترة المقبلة، إذا أراد العودة للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.

الزمالك حامد حمدان صفقات الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

المتهم الثاني في قضية اللبيني

النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال

الذهب

تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث

الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-10-2025

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

ترشيحاتنا

السفير صالح موتلو شن

سفارة أنقرة بالقاهرة تحتفل بالعيد الوطني التركي الـ102 | صور

اليماحي يستقبل رئيس البرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي

«اليماحي» يثمن مواقف دول أمريكا اللاتينية الداعمة للقضايا العربية |فيديو وصور

من زيارة وفد البرلمان العربي مستشفى سرطان الأطفال

وفد من البرلمان العربي يزور مستشفى سرطان الأطفال

بالصور

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

أخبار السيارات| انفجار محركات جنرال موتورز وهوندا أمام القضاء بسبب عيوب التصنيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد