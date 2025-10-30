بشير التابعي عن مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان: لن يُحدث فارقًا حقيقيًا

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تقييم مدرب الأهلي ييس توروب يجب أن يبدأ من مباراة السوبر المصري، مشيرًا إلى أن المباريات التي خاضها الفريق حتى الآن لا تُعد مقياسًا حقيقيًا لمستواه.

وقال التابعي، في تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة CBC ويقدمه الإعلامي محمد شبانة: "حساب توروب على النتائج يبدأ من السوبر المصري، لأن الأهلي لم يواجه حتى الآن منافسين أقوياء، سواء أمام الاتحاد السكندري أو إيجل نوار".

وأضاف: "نحو 75% من تشكيل الأهلي أمام بتروجت لم يكن لتوروب يد فيه، فهو لم يكن يعرف أن طاهر محمد طاهر يلعب كمهاجم، وأعتقد أن قرار مشاركته في هذا المركز جاء بترشيح من عادل مصطفى".

وأوضح التابعي أن أهم ما يميز المدافع هو التمركز الجيد، معتبرًا أن الهدف الذي سكن شباك الأهلي يُعد خطأ دفاعيًا واضحًا، مشيرًا إلى أن أداء الثنائي ياسين مرعي وياسر إبراهيم ما زال غير ثابت حتى الآن.

وعن مفاوضات الزمالك مع اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، قال التابعي: "بصراحة، لا أثق كثيرًا في مستوى اللاعب والزمالك نادٍ كبير، وإذا تعاقد مع لاعب جديد فيجب أن يكون على مستوى عالٍ، لأن التعاقد مع حامد حمدان حاليًا لن يُحدث فارقًا حقيقيًا".

وختم التابعي حديثه بالتأكيد على أن الزمالك بحاجة إلى "غربلة" شاملة في صفوفه خلال الفترة المقبلة، إذا أراد العودة للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.