فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن القائمة التي ستخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الخميس، على إستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - بارون أوشينج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد ربيع – محمد شحاتة – سيف جعفر - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

من جهة أخرى صرف مجلس إدارة نادي الزمالك دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة اليوم الخميس، لتحفيز اللاعبين قبل المباريات المقبلة في الدوري والسوبر المحلي.

وكان مجلس إدارة الزمالك وعد اللاعبين بصرف دفعة من المستحقات قبل بطولة السوبر المحلي، والتزم مسؤولو النادي بوعدهم للاعبين.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته اليوم، استعدادًا للقاء المرتقب أمام البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الخميس على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتأكد غياب أحمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض، خلال مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني أحمد شريف من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.