أزمة تجديد عقد محمد السيد تشتعل داخل الزمالك.. ومصدر يكشف التفاصيل المالية

تواصل أزمة تجديد عقد محمد السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إثارة الجدل داخل أروقة القلعة البيضاء، بعد الهجوم الجماهيري الذي تعرض له اللاعب خلال مواجهة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب تأخره في حسم موقفه من التجديد حتى الآن.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ما تردد حول مطالبة محمد السيد بالحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم عارٍ تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أن اللاعب لم يعقد أي جلسة جديدة مع مسئولي النادي منذ الاجتماع الذي جرى قبل سفره مع منتخب الشباب إلى تشيلي للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عامًا.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك عرضت على اللاعب تمديد عقده لمدة ثلاثة مواسم، مقابل 3 ملايين جنيه في الموسم الأول، و4 ملايين في الثاني، و5 ملايين في الثالث، بينما طلب وكيله الحصول على منحة توقيع بقيمة 7 ملايين جنيه، موضحًا أن اللاعب يرغب في استغلالها لشراء شقة وسيارة.

وأضاف المصدر أن محمد السيد لا يمانع في التجديد، بشرط وجود نية واضحة وجادة من إدارة النادي لحسم الملف، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها القلعة البيضاء في الفترة الحالية.