جلسة بين إدارة الزمالك ومحمد السيد لحسم تجديد العقد دون اتفاق نهائي

عقد جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك وعبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات جلسة مع محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم قبل مران اليوم لحسم ملف تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وشهدت الجلسة تقديم عرض رسمي لمحمد السيد بتجديد عقده لمدة أربعة مواسم على أن يحصل في الموسم الأول على 5 ملايين جنيه وفي الموسم الثاني على نفس المبلغ، على أن يحصل في الموسم الثالث على 6 ملايين جنيه ويحصل في الموسم الرابع على نفس المبلغ.

ورحب محمد السيد بالتجديد ولكنه اشترط الحصول على 5 ملايين جنيه كمنحة تعاقد ولكن المدير الرياضي رفض هذا الشرط.

ولم يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي بشأن التجديد بعد رفض المدير الرياضي لشرط اللاعب بالحصول على منحة تعاقد.

تأكد غياب أحمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن الأبيض، خلال مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني أحمد شريف من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ الخميس على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن استمرار غياب الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم عن فريقه في مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويخضع آدم كايد لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الحالية، في ظل معاناته من إصابة في عضلة السمانة، تسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للحاق ببطولة السوبر المحلي والسفر مع بعثة الفريق الأبيض إلى الإمارات.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.